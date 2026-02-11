18+
11.02.2026, 13:14

Поедание апельсина под горячим душем: необычный способ снять стресс

Новости Мира

Доцент кафедры госпитальной терапии Института клинической медицины Пироговского университета Евгений Таратухин рассказал «Газете.Ru», что один из нестандартных методов борьбы со стрессом — поедание апельсина под горячим душем. По словам специалиста, этот способ помогает психике за счет сенсорной перезагрузки. 

Фото: m.vkirove.ru
Фото: m.vkirove.ru

Сенсорная перезагрузка вместо классической ароматерапии

Таратухин пояснил, что данный метод чаще связывают с ароматерапией, однако это не совсем то же самое. Контраст горячей воды и запаха, а также кисло-сладкий вкус апельсина создают эффект сенсорного воздействия, который помогает расслабиться.

Для сравнения, в классической ароматерапии используют эфирные масла, эффективность которых доказана не всегда. Например:

  • Масло уда традиционно применяют в восточных медитативных практиках за успокаивающий эффект.

  • Масло майорана в исследовании в Корее снижало стресс и артериальное давление у медсестер, работавших с COVID-19 пациентами.

Цитрусовый аромат и эмоциональные ассоциации

Запах апельсина может снижать уровень стресса благодаря ассоциациям с праздником, солнцем и южными странами. В цитрусовых содержатся альдегиды и терпены — вещества, отвечающие за яркий аромат.

По словам Таратухина, терпены сами по себе не обладают фармакологическим успокаивающим эффектом. Их воздействие на человека происходит через обоняние, эмоциональные реакции и психологические ассоциации.

Влияние запахов зависит от опыта и культуры

Специалист отметил, что универсальных ароматов, подходящих всем, не существует: у каждого человека свой жизненный опыт и эмоциональные ассоциации. Например, корица или ваниль могут вызывать как приятные, так и неприятные ощущения.

Тем не менее определенные закономерности существуют:

  • Специи слегка взбадривают.

  • Цитрусы вызывают позитивные эмоции.

  • Лаванда расслабляет и успокаивает.

Эти эффекты во многом зависят от культурного кода, региона и климатических особенностей, что формирует коллективное бессознательное человека.

