Названо средство, которое поможет убрать пигментацию и замедлить старение кожи

Косметика с витамином С помогает выравнивать тон кожи, уменьшать пигментацию и отсрочить появление признаков старения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог для d'Alba Екатерина Анчикова, сообщает Lada.kz.

Фото: yahoo.com

Как витамин С влияет на кожу

«L-аскорбиновая кислота стимулирует синтез собственного коллагена, укрепляет структуру кожи, повышает упругость и разглаживает мелкие морщины. Витамин С также подавляет активность фермента тирозиназы, который отвечает за образование пигмента меланина. Поэтому он эффективен для коррекции гиперпигментации и веснушек», — пояснила эксперт.

Анчикова отметила, что витамин С усиливает действие солнцезащитных средств, нейтрализуя свободные радикалы, образующиеся под воздействием ультрафиолета. Это особенно важно весной, когда кожа после зимы становится уязвимой к фотостарению.

Важные нюансы применения витамина С

Косметолог предупредила, что витамин С имеет свои ограничения:

Он нестабилен и быстро окисляется на свету и воздухе, теряя эффективность.

Требует особых условий хранения — темная упаковка и прохладное место.

В высоких концентрациях может вызвать покраснение и шелушение, особенно на чувствительной коже.

Для проникновения в кожу необходима кислая среда (pH около 3,5).

«Витамин С отлично подходит для борьбы с уже существующими пигментными пятнами и профилактики фотостарения, но требует осторожного использования», — подчеркнула Анчикова.

Весенние помощники кожи: ниацинамид и ресвератрол

Косметолог рекомендует включать в уход весной косметику с ниацинамидом (витамин B3). Он укрепляет кожный барьер, регулирует выработку кожного сала, предотвращает появление пигмента и тусклость, улучшает микроциркуляцию, не вызывает раздражения и хорошо сочетается с другими ингредиентами.

Еще один ценный компонент — ресвератрол, мощный антиоксидант из кожуры винограда и ягод. Он защищает кожу от свободных радикалов, смога и пыли, препятствует преждевременному старению и дарит коже внутреннее сияние.

Феруловая кислота и экстракт центеллы азиатской

Феруловая кислота усиливает действие витаминов С и Е, продлевает их эффективность, нейтрализует свободные радикалы и улучшает фотозащиту кожи. Она идеально подходит для весенних сывороток и коктейлей активных ингредиентов.

Экстракт центеллы азиатской помогает восстановить кожу после зимнего стресса, стимулирует синтез коллагена, укрепляет сосуды, борется с воспалениями и тусклостью кожи.

Секрет идеальной весенней формулы

«Лучший уход весной — сочетание витамина С, витамина Е и феруловой кислоты. Это «золотая троица», обеспечивающая максимальную защиту от солнца. Для чувствительной и поврежденной кожи сначала используйте ниацинамид или центеллу, а затем подключайте остальные активные компоненты», — советует Анчикова.

Эксперт подчеркнула, что косметика с антиоксидантами эффективна только при ежедневном использовании солнцезащитного крема с SPF 30–50. Именно SPF является ключевым элементом в борьбе с пигментацией и ранним старением весной.