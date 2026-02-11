С чем ни в коем случае нельзя есть блины на Масленицу

Масленица — время ароматных блинов и праздничного стола, но сочетание некоторых продуктов с тестом может быть опасным для пищеварения. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, с чем лучше не есть блины, чтобы избежать проблем с ЖКТ, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube

Почему нельзя есть блины с сырыми фруктами и овощами

Блины кажутся универсальным продуктом, однако они «не дружат» со всеми ингредиентами.

Сырые овощи и фрукты . Для их переваривания нужны одни ферменты, а для теста — другие. Вместе они мешают друг другу, что приводит к: тяжести в животе вздутию неприятным ощущениям после еды



Совет эксперта: овощи лучше слегка потушить, а фрукты съесть отдельно через час-два после блинов.

Тяжелые начинки и их влияние на ЖКТ

Некоторые традиционные добавки к блинам могут сильно нагружать печень и желчный пузырь.

Жирные начинки : сметана, майонез, сыр, ветчина, жареное мясо

Сладкие добавки: сгущенное молоко, мед, шоколад, зимнее варенье

Почему это опасно:

Тесто снижает кислотность желудка, а жирная начинка требует высокой кислотности для переваривания

Результат: изжога, боли, расстройства пищеварения

Для сладких добавок: резкий скачок сахара в крови, риск инсулинорезистентности при частом употреблении

Блины и алкоголь: почему сочетание вредно

Смешивать блины с алкоголем особенно опасно.

Организм сначала перерабатывает простые углеводы, оставляя спирт на потом

Итог: усиленная интоксикация тяжелое похмелье высокий риск обострения гастрита или панкреатита



Также не рекомендуется запивать блины сладкой газированной водой — брожение в желудке будет усилено.

Легкие альтернативы для блинов

Чтобы праздник был безопасным для здоровья, эксперты советуют заменять тяжелые продукты на более легкие аналоги:

Сметану → натуральный йогурт

Жирный жареный фарш → фарш из отварной или запеченной индейки или говядины

Калорийный сыр → нежный рассольный (моцарелла или брынза с зеленью)

«Зимнее» сладкое варенье → свежеприготовленный джем с минимальным количеством сахара

Запивать блины → морсом, сбитнем или горячим чаем без сахара

Такой подход позволит наслаждаться блинами без тяжести и проблем с пищеварением.