11.02.2026, 16:29

С чем ни в коем случае нельзя есть блины на Масленицу

Новости Мира 0 586

Масленица — время ароматных блинов и праздничного стола, но сочетание некоторых продуктов с тестом может быть опасным для пищеварения. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, с чем лучше не есть блины, чтобы избежать проблем с ЖКТ, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему нельзя есть блины с сырыми фруктами и овощами

Блины кажутся универсальным продуктом, однако они «не дружат» со всеми ингредиентами.

  • Сырые овощи и фрукты. Для их переваривания нужны одни ферменты, а для теста — другие. Вместе они мешают друг другу, что приводит к:

    • тяжести в животе

    • вздутию

    • неприятным ощущениям после еды

Совет эксперта: овощи лучше слегка потушить, а фрукты съесть отдельно через час-два после блинов.

Тяжелые начинки и их влияние на ЖКТ

Некоторые традиционные добавки к блинам могут сильно нагружать печень и желчный пузырь.

  • Жирные начинки: сметана, майонез, сыр, ветчина, жареное мясо

  • Сладкие добавки: сгущенное молоко, мед, шоколад, зимнее варенье

Почему это опасно:

  • Тесто снижает кислотность желудка, а жирная начинка требует высокой кислотности для переваривания

  • Результат: изжога, боли, расстройства пищеварения

  • Для сладких добавок: резкий скачок сахара в крови, риск инсулинорезистентности при частом употреблении

Блины и алкоголь: почему сочетание вредно

Смешивать блины с алкоголем особенно опасно.

  • Организм сначала перерабатывает простые углеводы, оставляя спирт на потом

  • Итог:

    • усиленная интоксикация

    • тяжелое похмелье

    • высокий риск обострения гастрита или панкреатита

Также не рекомендуется запивать блины сладкой газированной водой — брожение в желудке будет усилено.

Легкие альтернативы для блинов

Чтобы праздник был безопасным для здоровья, эксперты советуют заменять тяжелые продукты на более легкие аналоги:

  • Сметану → натуральный йогурт

  • Жирный жареный фарш → фарш из отварной или запеченной индейки или говядины

  • Калорийный сыр → нежный рассольный (моцарелла или брынза с зеленью)

  • «Зимнее» сладкое варенье → свежеприготовленный джем с минимальным количеством сахара

  • Запивать блины → морсом, сбитнем или горячим чаем без сахара

Такой подход позволит наслаждаться блинами без тяжести и проблем с пищеварением.

