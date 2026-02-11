С чем ни в коем случае нельзя есть блины на Масленицу

Масленица — время ароматных блинов и праздничного стола, но сочетание некоторых продуктов с тестом может быть опасным для пищеварения. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, с чем лучше не есть блины, чтобы избежать проблем с ЖКТ, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Блины кажутся универсальным продуктом, однако они «не дружат» со всеми ингредиентами.
Сырые овощи и фрукты. Для их переваривания нужны одни ферменты, а для теста — другие. Вместе они мешают друг другу, что приводит к:
тяжести в животе
вздутию
неприятным ощущениям после еды
Совет эксперта: овощи лучше слегка потушить, а фрукты съесть отдельно через час-два после блинов.
Некоторые традиционные добавки к блинам могут сильно нагружать печень и желчный пузырь.
Жирные начинки: сметана, майонез, сыр, ветчина, жареное мясо
Сладкие добавки: сгущенное молоко, мед, шоколад, зимнее варенье
Почему это опасно:
Тесто снижает кислотность желудка, а жирная начинка требует высокой кислотности для переваривания
Результат: изжога, боли, расстройства пищеварения
Для сладких добавок: резкий скачок сахара в крови, риск инсулинорезистентности при частом употреблении
Смешивать блины с алкоголем особенно опасно.
Организм сначала перерабатывает простые углеводы, оставляя спирт на потом
Итог:
усиленная интоксикация
тяжелое похмелье
высокий риск обострения гастрита или панкреатита
Также не рекомендуется запивать блины сладкой газированной водой — брожение в желудке будет усилено.
Чтобы праздник был безопасным для здоровья, эксперты советуют заменять тяжелые продукты на более легкие аналоги:
Сметану → натуральный йогурт
Жирный жареный фарш → фарш из отварной или запеченной индейки или говядины
Калорийный сыр → нежный рассольный (моцарелла или брынза с зеленью)
«Зимнее» сладкое варенье → свежеприготовленный джем с минимальным количеством сахара
Запивать блины → морсом, сбитнем или горячим чаем без сахара
Такой подход позволит наслаждаться блинами без тяжести и проблем с пищеварением.
