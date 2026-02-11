Ученые раскрыли тайну последних слов перед смертью

Новое исследование, посвященное околосмертным переживаниям, показало, что многие люди в последние минуты жизни слышат одни и те же слова. Некоторые пациенты, пережившие остановку сердца и успешно реанимированные, рассказывали, что слышали, как медики произносили время их смерти. Этот феномен открывает необычную страницу в изучении работы человеческого мозга в критические моменты жизни, сообщает Lada.kz.
Согласно данным Daily Mirror, активность мозга может сохраняться даже после того, как сердце перестает биться. Научные наблюдения подтверждают, что мозг не отключается мгновенно, а продолжает функционировать, концентрируясь на жизненно важных процессах.
Доктор Сэм Парниа, директор исследований в области интенсивной терапии и реанимации Медицинской школы Лангоне Нью-Йоркского университета, поясняет, что по мере приближения смерти мозг постепенно отключает менее важные области, оставляя активными только те, которые поддерживают жизнеспособность органов.
Исследования показывают, что мозг может излучать кратковременный всплеск энергии непосредственно перед смертью. Именно этот момент может быть причиной необычных ощущений, включая слуховые переживания и чувство присутствия чего-то важного. Ученые отмечают, что такие всплески могут объяснять, почему люди вспоминают яркие моменты жизни или слышат знакомые голоса в последние минуты.
Понимание того, как мозг функционирует на границе жизни и смерти, не только расширяет научные горизонты, но и помогает медикам совершенствовать методы реанимации и ухода за пациентами в критическом состоянии. Околосмертные переживания продолжают оставаться загадкой, но современные исследования приближают ученых к разгадке этих необычных феноменов.
