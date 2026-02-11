Ученые раскрыли тайну последних слов перед смертью

Новое исследование, посвященное околосмертным переживаниям, показало, что многие люди в последние минуты жизни слышат одни и те же слова. Некоторые пациенты, пережившие остановку сердца и успешно реанимированные, рассказывали, что слышали, как медики произносили время их смерти . Этот феномен открывает необычную страницу в изучении работы человеческого мозга в критические моменты жизни, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Активность мозга после клинической смерти

Согласно данным Daily Mirror, активность мозга может сохраняться даже после того, как сердце перестает биться. Научные наблюдения подтверждают, что мозг не отключается мгновенно, а продолжает функционировать, концентрируясь на жизненно важных процессах.

Мозг выбирает приоритеты

Доктор Сэм Парниа, директор исследований в области интенсивной терапии и реанимации Медицинской школы Лангоне Нью-Йоркского университета, поясняет, что по мере приближения смерти мозг постепенно отключает менее важные области, оставляя активными только те, которые поддерживают жизнеспособность органов.

Всплеск энергии в последние мгновения

Исследования показывают, что мозг может излучать кратковременный всплеск энергии непосредственно перед смертью. Именно этот момент может быть причиной необычных ощущений, включая слуховые переживания и чувство присутствия чего-то важного. Ученые отмечают, что такие всплески могут объяснять, почему люди вспоминают яркие моменты жизни или слышат знакомые голоса в последние минуты.

Почему это важно для медицины

Понимание того, как мозг функционирует на границе жизни и смерти, не только расширяет научные горизонты, но и помогает медикам совершенствовать методы реанимации и ухода за пациентами в критическом состоянии. Околосмертные переживания продолжают оставаться загадкой, но современные исследования приближают ученых к разгадке этих необычных феноменов.