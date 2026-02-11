18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 18:28

Ученые раскрыли тайну последних слов перед смертью

Новости Мира 0 466

Новое исследование, посвященное околосмертным переживаниям, показало, что многие люди в последние минуты жизни слышат одни и те же слова. Некоторые пациенты, пережившие остановку сердца и успешно реанимированные, рассказывали, что слышали, как медики произносили время их смерти. Этот феномен открывает необычную страницу в изучении работы человеческого мозга в критические моменты жизни, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Активность мозга после клинической смерти

Согласно данным Daily Mirror, активность мозга может сохраняться даже после того, как сердце перестает биться. Научные наблюдения подтверждают, что мозг не отключается мгновенно, а продолжает функционировать, концентрируясь на жизненно важных процессах.

Мозг выбирает приоритеты

Доктор Сэм Парниа, директор исследований в области интенсивной терапии и реанимации Медицинской школы Лангоне Нью-Йоркского университета, поясняет, что по мере приближения смерти мозг постепенно отключает менее важные области, оставляя активными только те, которые поддерживают жизнеспособность органов.

Всплеск энергии в последние мгновения

Исследования показывают, что мозг может излучать кратковременный всплеск энергии непосредственно перед смертью. Именно этот момент может быть причиной необычных ощущений, включая слуховые переживания и чувство присутствия чего-то важного. Ученые отмечают, что такие всплески могут объяснять, почему люди вспоминают яркие моменты жизни или слышат знакомые голоса в последние минуты.

Почему это важно для медицины

Понимание того, как мозг функционирует на границе жизни и смерти, не только расширяет научные горизонты, но и помогает медикам совершенствовать методы реанимации и ухода за пациентами в критическом состоянии. Околосмертные переживания продолжают оставаться загадкой, но современные исследования приближают ученых к разгадке этих необычных феноменов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь