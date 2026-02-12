18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 20:16

На Тайване ученикам школы нужно пройти скалодром, чтобы получить аттестат

Новости Мира 0 354

На Тайване необычный способ проверки готовности к выпуску: учащимся средней школы приходится покорять настоящую скалодромную стену, чтобы получить долгожданный аттестат. Эта практика вызвала широкий резонанс в СМИ и среди родителей, а также привлекла внимание любителей экстремальных видов спорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Школа с высоты пятиэтажки

Средняя школа Ersui High School известна своим уникальным скалодромом — самым высоким среди учебных заведений Тайваня. Его высота достигает 15 метров, что сопоставимо с пятиэтажным зданием.

Программа школы необычна: занятия по скалолазанию включены в обязательную учебную программу, а учащиеся проходят шесть тренировок в неделю. По словам администрации, такой подход помогает не только развивать физическую выносливость, но и воспитывать смелость и упорство.

Экзамен, который проверяет больше, чем знания

Для получения аттестата выпускники должны продемонстрировать умение подниматься по скальной стене, преодолевая страх высоты и физические трудности.

Представители школы отмечают, что испытание направлено на:

  • Развитие концентрации — каждый шаг требует полного внимания;

  • Координацию движений — верное распределение сил и баланса;

  • Умение преодолевать страх — психологическая подготовка так же важна, как физическая.

Позитивная реакция учеников

Несмотря на сложность и необычность экзамена, большинство выпускников воспринимают его с энтузиазмом. Многие отмечают, что скалолазание становится новым хобби, а некоторые продолжают тренировки вместе с родителями в свободное время.

Такой подход, по мнению педагогов, формирует у подростков не только физическую силу, но и стойкость характера, умение ставить цели и добиваться их, что пригодится им в дальнейшей жизни.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь