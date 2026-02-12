На Тайване ученикам школы нужно пройти скалодром, чтобы получить аттестат

На Тайване необычный способ проверки готовности к выпуску: учащимся средней школы приходится покорять настоящую скалодромную стену, чтобы получить долгожданный аттестат. Эта практика вызвала широкий резонанс в СМИ и среди родителей, а также привлекла внимание любителей экстремальных видов спорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Школа с высоты пятиэтажки

Средняя школа Ersui High School известна своим уникальным скалодромом — самым высоким среди учебных заведений Тайваня. Его высота достигает 15 метров, что сопоставимо с пятиэтажным зданием.

Программа школы необычна: занятия по скалолазанию включены в обязательную учебную программу, а учащиеся проходят шесть тренировок в неделю. По словам администрации, такой подход помогает не только развивать физическую выносливость, но и воспитывать смелость и упорство.

Экзамен, который проверяет больше, чем знания

Для получения аттестата выпускники должны продемонстрировать умение подниматься по скальной стене, преодолевая страх высоты и физические трудности.

Представители школы отмечают, что испытание направлено на:

Развитие концентрации — каждый шаг требует полного внимания;

Координацию движений — верное распределение сил и баланса;

Умение преодолевать страх — психологическая подготовка так же важна, как физическая.

Позитивная реакция учеников

Несмотря на сложность и необычность экзамена, большинство выпускников воспринимают его с энтузиазмом. Многие отмечают, что скалолазание становится новым хобби, а некоторые продолжают тренировки вместе с родителями в свободное время.

Такой подход, по мнению педагогов, формирует у подростков не только физическую силу, но и стойкость характера, умение ставить цели и добиваться их, что пригодится им в дальнейшей жизни.