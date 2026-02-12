Конфликт на трибуне: в турецком парламенте произошла массовая драка

Во время церемонии принятия присяги новым министром юстиции Турции в парламенте вспыхнула драка между депутатами правящей Партии справедливости и развития (AKP) и оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP). Заседание было временно приостановлено, после чего министр Акын Гюрлек официально вступил в должность, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кадр из видео

Конфликт на трибуне: как началась драка

Стычка разгорелась в парламенте в момент, когда Акын Гюрлек, назначенный министром юстиции, принимал присягу. Депутат от CHP бросил в сторону трибуны брошюру конституции Турции, что вызвало резкую реакцию представителей правящей партии.

Мурaт Эмир, депутат от оппозиции, заявил:

«Эта присяга недействительна, так как ее условия не были соблюдены… Нельзя принять присягу, не подав в отставку с поста прокурора».

После этих слов возникла физическая схватка за трибуну. В драке участвовали несколько депутатов, у одного из них был замечен кровоточащий нос, что подчеркнуло напряженность ситуации. В связи с инцидентом председатель парламента объявил перерыв в заседании.

Министр Гюрлек и новый глава МВД приняли присягу

Несмотря на инцидент, церемония продолжилась. Акын Гюрлек официально принял присягу и вступил в должность министра юстиции. В тот же день присягу также принял новый глава Министерства внутренних дел Турции – Мустафа Чифтчи.

Критика оппозиции: прошлое нового министра под сомнением

Лидер CHP Озгюр Озель резко раскритиковал назначение Гюрлека:

«Назначение на пост министра юстиции человека, который возглавлял генпрокуратуру Стамбула, в период арестов бывшего мэра, вызывает серьезные вопросы».

Оппозиция считает, что прошлое Гюрлека и его роль в арестах ставят под сомнение независимость судебной системы.

Последствия для парламента и общественного мнения

Стычка в парламенте Турции демонстрирует растущее напряжение между правящей партией и оппозицией на фоне важных политических назначений. Эксперты отмечают, что такие инциденты усиливают критику правительства и привлекают внимание общественности к проблемам правосудия и прозрачности власти в стране.