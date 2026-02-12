18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.02.2026, 08:38

«Не могу остановиться»: британка с 17 кражами снова предстанет перед судом

Новости Мира 0 324

Жительница Англии Дженнифер О'Брайен, получившая шанс избежать тюремного заключения, вновь предстала перед судом по обвинению в краже — это уже восемнадцатый эпизод в её криминальной биографии, сообщает Daily Star, передает Lada.kz. 

Фото: facebook
Фото: facebook

Ранее, в июле 2025 года, Магистратский суд Ньюкасла назначил женщине 18-месячный общественный приказ, предоставив возможность обойтись без тюремного заключения. Суд предупредил, что любое повторное преступление грозит реальным сроком.

Хроника преступлений

За время своей преступной «карьеры» О'Брайен совершила:

  • 17 краж из магазинов, включая продукты питания, алкоголь, бытовую химию, канцелярские товары, игрушки и предметы интерьера;

  • 2 нападения на сотрудников магазинов, выявленные при попытках кражи;

  • 1 эпизод материального ущерба.

Стоит отметить, что первые преступления Дженнифер совершила во время беременности и на фоне наркотической зависимости. Несмотря на серьёзность правонарушений, суд проявил снисходительность, учитывая её сложные жизненные обстоятельства.

Обещания и новые нарушения

Летом 2025 года О'Брайен признала себя виновной по всем пунктам обвинения. Суд ожидал, что женщина изменит образ жизни ради ухода за 10-недельным сыном и обещания отказаться от наркотиков. Однако уже через несколько дней после этих обещаний она вновь нарушила закон.

В феврале 2026 года Дженнифер предстала перед судом по обвинению в краже женского белья. Её адвокат, Аланна Везенкрафт, заявила, что причиной повторных преступлений стали тяжёлые личные обстоятельства и психические проблемы, из-за которых женщина «не может перестать воровать».

Что дальше

Судебное разбирательство продолжается, и теперь повторная кража может стать для Дженнифер О'Брайен поводом для реального лишения свободы. История женщины уже вызывает широкий резонанс в британских СМИ, как пример того, как зависимость и психологические трудности могут вести к непрекращающейся криминальной активности.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь