«Не могу остановиться»: британка с 17 кражами снова предстанет перед судом

Жительница Англии Дженнифер О'Брайен, получившая шанс избежать тюремного заключения, вновь предстала перед судом по обвинению в краже — это уже восемнадцатый эпизод в её криминальной биографии, сообщает Daily Star , передает Lada.kz.

Фото: facebook

Ранее, в июле 2025 года, Магистратский суд Ньюкасла назначил женщине 18-месячный общественный приказ, предоставив возможность обойтись без тюремного заключения. Суд предупредил, что любое повторное преступление грозит реальным сроком.

Хроника преступлений

За время своей преступной «карьеры» О'Брайен совершила:

17 краж из магазинов , включая продукты питания, алкоголь, бытовую химию, канцелярские товары, игрушки и предметы интерьера;

2 нападения на сотрудников магазинов , выявленные при попытках кражи;

1 эпизод материального ущерба.

Стоит отметить, что первые преступления Дженнифер совершила во время беременности и на фоне наркотической зависимости. Несмотря на серьёзность правонарушений, суд проявил снисходительность, учитывая её сложные жизненные обстоятельства.

Обещания и новые нарушения

Летом 2025 года О'Брайен признала себя виновной по всем пунктам обвинения. Суд ожидал, что женщина изменит образ жизни ради ухода за 10-недельным сыном и обещания отказаться от наркотиков. Однако уже через несколько дней после этих обещаний она вновь нарушила закон.

В феврале 2026 года Дженнифер предстала перед судом по обвинению в краже женского белья. Её адвокат, Аланна Везенкрафт, заявила, что причиной повторных преступлений стали тяжёлые личные обстоятельства и психические проблемы, из-за которых женщина «не может перестать воровать».

Что дальше

Судебное разбирательство продолжается, и теперь повторная кража может стать для Дженнифер О'Брайен поводом для реального лишения свободы. История женщины уже вызывает широкий резонанс в британских СМИ, как пример того, как зависимость и психологические трудности могут вести к непрекращающейся криминальной активности.