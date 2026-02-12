«Не могу остановиться»: британка с 17 кражами снова предстанет перед судом

Жительница Англии Дженнифер О'Брайен, получившая шанс избежать тюремного заключения, вновь предстала перед судом по обвинению в краже — это уже восемнадцатый эпизод в её криминальной биографии, сообщает Daily Star, передает Lada.kz.
Ранее, в июле 2025 года, Магистратский суд Ньюкасла назначил женщине 18-месячный общественный приказ, предоставив возможность обойтись без тюремного заключения. Суд предупредил, что любое повторное преступление грозит реальным сроком.
За время своей преступной «карьеры» О'Брайен совершила:
17 краж из магазинов, включая продукты питания, алкоголь, бытовую химию, канцелярские товары, игрушки и предметы интерьера;
2 нападения на сотрудников магазинов, выявленные при попытках кражи;
1 эпизод материального ущерба.
Стоит отметить, что первые преступления Дженнифер совершила во время беременности и на фоне наркотической зависимости. Несмотря на серьёзность правонарушений, суд проявил снисходительность, учитывая её сложные жизненные обстоятельства.
Летом 2025 года О'Брайен признала себя виновной по всем пунктам обвинения. Суд ожидал, что женщина изменит образ жизни ради ухода за 10-недельным сыном и обещания отказаться от наркотиков. Однако уже через несколько дней после этих обещаний она вновь нарушила закон.
В феврале 2026 года Дженнифер предстала перед судом по обвинению в краже женского белья. Её адвокат, Аланна Везенкрафт, заявила, что причиной повторных преступлений стали тяжёлые личные обстоятельства и психические проблемы, из-за которых женщина «не может перестать воровать».
Судебное разбирательство продолжается, и теперь повторная кража может стать для Дженнифер О'Брайен поводом для реального лишения свободы. История женщины уже вызывает широкий резонанс в британских СМИ, как пример того, как зависимость и психологические трудности могут вести к непрекращающейся криминальной активности.
