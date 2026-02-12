18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
12.02.2026, 08:54

Ученые предсказали наступление адского климата на Земле: к чему готовиться человечеству

Новости Мира 0 479

Глобальное потепление может вызвать необратимые изменения климата на Земле, предупреждают международные ученые. По данным The Guardian, речь идет о потенциальной трансформации планеты в так называемый «климат парниковой Земли», который будет значительно опаснее привычного потепления на 2–3°C, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Потепление выходит из-под контроля

Кристофер Вольф, исследователь Ассоциации изучения наземных экосистем в США, заявил, что точно предсказать момент наступления критических изменений крайне сложно. Он отметил, что процесс глобального потепления идет гораздо быстрее, чем предполагают многие эксперты, а последствия могут оказаться катастрофическими для экосистем, экономики и жизни людей.

  • Экстремальные погодные явления станут частыми

  • Повышение уровня мирового океана угрожает прибрежным регионам

  • Потеря биоразнообразия ускорится

По мнению ученых, человечество рискует столкнуться с климатическими условиями, которые ранее считались научной фантастикой.

Политика и климат: разногласия мировых лидеров

Кризис в климатической сфере не только экологический, но и политический. В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что «выиграл войну с обманом о климатических изменениях». Его комментарий последовал после публикации Билла Гейтса на сайте Gates Notes, где миллиардер признал ошибочность прежних взглядов на климат и предложил перенаправить усилия на борьбу с болезнями и бедностью.

  • Трамп подчеркнул, что изменение климата не является угрозой для существования человечества

  • Гейтс, напротив, отметил, что беднейшие страны понесут основной ущерб от потепления

Эти заявления показывают, насколько глубоки разногласия среди мировых лидеров по вопросу климатической политики, и как сложно выработать глобальные меры по смягчению последствий потепления.

К чему готовиться человечеству

Ученые предупреждают: даже если немедленно принять меры, последствия потепления будут ощущаться десятилетиями. Среди ожидаемых рисков:

  • Повсеместная засуха и нехватка пресной воды

  • Увеличение числа климатических миграций

  • Обострение социальных и экономических конфликтов

По словам экспертов, человечество находится на переломном этапе. Промедление или игнорирование угрозы может сделать будущий климат необратимо опасным.

Итог: ученые видят перед человечеством реальную угрозу «адского климата». Мир стоит перед выбором: попытаться замедлить глобальное потепление или столкнуться с последствиями, которые могут изменить привычный уклад жизни на Земле навсегда.

1
6
0
