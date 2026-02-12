Ученые предсказали наступление адского климата на Земле: к чему готовиться человечеству

Глобальное потепление может вызвать необратимые изменения климата на Земле, предупреждают международные ученые. По данным The Guardian , речь идет о потенциальной трансформации планеты в так называемый «климат парниковой Земли», который будет значительно опаснее привычного потепления на 2–3°C, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Потепление выходит из-под контроля

Кристофер Вольф, исследователь Ассоциации изучения наземных экосистем в США, заявил, что точно предсказать момент наступления критических изменений крайне сложно. Он отметил, что процесс глобального потепления идет гораздо быстрее, чем предполагают многие эксперты, а последствия могут оказаться катастрофическими для экосистем, экономики и жизни людей.

Экстремальные погодные явления станут частыми

Повышение уровня мирового океана угрожает прибрежным регионам

Потеря биоразнообразия ускорится

По мнению ученых, человечество рискует столкнуться с климатическими условиями, которые ранее считались научной фантастикой.

Политика и климат: разногласия мировых лидеров

Кризис в климатической сфере не только экологический, но и политический. В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что «выиграл войну с обманом о климатических изменениях». Его комментарий последовал после публикации Билла Гейтса на сайте Gates Notes, где миллиардер признал ошибочность прежних взглядов на климат и предложил перенаправить усилия на борьбу с болезнями и бедностью.

Трамп подчеркнул, что изменение климата не является угрозой для существования человечества

Гейтс, напротив, отметил, что беднейшие страны понесут основной ущерб от потепления

Эти заявления показывают, насколько глубоки разногласия среди мировых лидеров по вопросу климатической политики, и как сложно выработать глобальные меры по смягчению последствий потепления.

К чему готовиться человечеству

Ученые предупреждают: даже если немедленно принять меры, последствия потепления будут ощущаться десятилетиями. Среди ожидаемых рисков:

Повсеместная засуха и нехватка пресной воды

Увеличение числа климатических миграций

Обострение социальных и экономических конфликтов

По словам экспертов, человечество находится на переломном этапе. Промедление или игнорирование угрозы может сделать будущий климат необратимо опасным.

Итог: ученые видят перед человечеством реальную угрозу «адского климата». Мир стоит перед выбором: попытаться замедлить глобальное потепление или столкнуться с последствиями, которые могут изменить привычный уклад жизни на Земле навсегда.