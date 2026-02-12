Названы симптомы метеозависимости

Изменения погоды способны повлиять на самочувствие, но причина метеочувствительности кроется не в погоде, а в состоянии здоровья человека. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Морошкина из «СМ-Клиника», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: tgstat.ru

Симптомы, которые «провоцирует» погода

Метеочувствительность может проявляться в самых разных формах. Среди наиболее частых симптомов врачи отмечают слабость, головокружение, шум в ушах, мигрень, скачки артериального давления, учащённое сердцебиение и боли в суставах. Помимо этого, перемена погоды способна провоцировать обострение уже существующих хронических заболеваний, усиливая чувство недомогания.

Научная точка зрения: диагноз не подтверждён

Важно понимать, что в официальной медицине диагноз «метеозависимость» не существует. Современные исследования показывают: у здоровых людей механизмы адаптации к внешним изменениям работают эффективно, и даже резкие перепады погоды редко вызывают выраженный дискомфорт. Основная причина плохого самочувствия — именно хронические заболевания, а не сами погодные условия.

Как облегчить симптомы: внимание к здоровью

Первый шаг в борьбе с метеочувствительностью — лечение уже имеющихся заболеваний. Регулярные визиты к врачу, профилактические осмотры, своевременное обследование и корректировка терапии помогают снизить восприимчивость организма к перепадам погоды.

Образ жизни как защита от погодного дискомфорта

Не менее важную роль играет образ жизни. Правильное питание, в том числе соблюдение средиземноморской диеты или диеты DASH, помогает стабилизировать артериальное давление и снизить частоту неприятных симптомов. Ограничение продуктов, способных провоцировать мигрень — таких как избыток соли, сахара, шоколада, копченостей и некоторых ферментированных продуктов — дополнительно облегчает состояние.

Регулярная физическая активность укрепляет сосуды, повышает выносливость и помогает организму легче переносить погодные изменения. Полезны ежедневные прогулки на свежем воздухе, умеренные тренировки, плавание и дыхательные упражнения.

Закаливание как естественная «защита» организма

Ещё один способ повысить устойчивость к перепадам погоды — закаливающие процедуры. Контрастный душ и обтирание холодной водой укрепляют сосудистую стенку и делают организм менее чувствительным к изменениям температуры и давления. Эти простые меры помогают снизить риск появления симптомов метеочувствительности и улучшают общее самочувствие.