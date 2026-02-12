18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.02.2026, 09:38

Названы симптомы метеозависимости

Новости Мира 0 326

Изменения погоды способны повлиять на самочувствие, но причина метеочувствительности кроется не в погоде, а в состоянии здоровья человека. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Морошкина из «СМ-Клиника», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: tgstat.ru
Фото: tgstat.ru

Симптомы, которые «провоцирует» погода

Метеочувствительность может проявляться в самых разных формах. Среди наиболее частых симптомов врачи отмечают слабость, головокружение, шум в ушах, мигрень, скачки артериального давления, учащённое сердцебиение и боли в суставах. Помимо этого, перемена погоды способна провоцировать обострение уже существующих хронических заболеваний, усиливая чувство недомогания.

Научная точка зрения: диагноз не подтверждён

Важно понимать, что в официальной медицине диагноз «метеозависимость» не существует. Современные исследования показывают: у здоровых людей механизмы адаптации к внешним изменениям работают эффективно, и даже резкие перепады погоды редко вызывают выраженный дискомфорт. Основная причина плохого самочувствия — именно хронические заболевания, а не сами погодные условия.

Как облегчить симптомы: внимание к здоровью

Первый шаг в борьбе с метеочувствительностью — лечение уже имеющихся заболеваний. Регулярные визиты к врачу, профилактические осмотры, своевременное обследование и корректировка терапии помогают снизить восприимчивость организма к перепадам погоды.

Образ жизни как защита от погодного дискомфорта

Не менее важную роль играет образ жизни. Правильное питание, в том числе соблюдение средиземноморской диеты или диеты DASH, помогает стабилизировать артериальное давление и снизить частоту неприятных симптомов. Ограничение продуктов, способных провоцировать мигрень — таких как избыток соли, сахара, шоколада, копченостей и некоторых ферментированных продуктов — дополнительно облегчает состояние.

Регулярная физическая активность укрепляет сосуды, повышает выносливость и помогает организму легче переносить погодные изменения. Полезны ежедневные прогулки на свежем воздухе, умеренные тренировки, плавание и дыхательные упражнения.

Закаливание как естественная «защита» организма

Ещё один способ повысить устойчивость к перепадам погоды — закаливающие процедуры. Контрастный душ и обтирание холодной водой укрепляют сосудистую стенку и делают организм менее чувствительным к изменениям температуры и давления. Эти простые меры помогают снизить риск появления симптомов метеочувствительности и улучшают общее самочувствие.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь