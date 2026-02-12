18+
12.02.2026, 11:16

Автомобили в России резко подорожают в ближайшее время

Новости Мира 0 428

Министерство промышленности и торговли РФ предложило новый механизм начисления утилизационного сбора, который уже в ближайшее время приведет к ощутимому увеличению стоимости импортируемых легковых автомобилей для физических лиц. Эксперты предупреждают: большинство российских автовладельцев столкнется с ростом цен на несколько миллионов рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Глава компании E.N. Cars, Евгений Забелин, подробно разъяснил, какие последствия несет очередная корректировка.

Что меняется для ввоза авто из стран ЕАЭС

Ранее россияне могли экономить при ввозе машин из стран Евразийского экономического союза — Белоруссии, Казахстана, Армении и других участников ЕАЭС.

  • Таможенно-приходной ордер (ТПО) позволял снизить сборы, поскольку не подпадал под стандартную формулу расчета.

  • Декларация на автомобиль означала уплату полного утилизационного сбора.

Теперь же, подчеркивает эксперт, вводится единый принцип расчета: даже если машина оформлена через страну ЕАЭС и привезена на физическое лицо по ТПО, сбор будет начисляться по полной схеме.

Пример: кроссовер Zeekr 9х при прохождении российской таможни подорожает почти на 2 миллиона рублей, достигнув 12 миллионов.

Как будет рассчитываться новый утилизационный сбор

Согласно новой методике Минпромторга, расчет утильсбора станет комплексным:

  1. К коммерческому утилизационному сбору прибавляется разница между пошлиной в России и фактически уплаченной пошлиной в стране ЕАЭС.

  2. Добавляется разница НДС между Россией и страной ввоза.

  3. Включается корректировка на акциз, зависящая от мощности двигателя.

Эта формула полностью устраняет прежние возможности экономии через серые схемы ввоза.

Последствия для россиян

По словам Евгения Забелина, нововведение приведет к нескольким ключевым изменениям на рынке:

  • Удорожание логистики через страны ЕАЭС.

  • Прекращение большинства схем экономии, существовавших ранее.

  • Резкое повышение цен в дилерских центрах по всей стране, что ощутят конечные покупатели.

Таким образом, россиянам стоит готовиться к тому, что привычные способы экономии при покупке импортного автомобиля почти исчезнут, а доступность новых машин может сократиться.

