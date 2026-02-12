Россиянка дала парню с высокой температурой совет и нашла его мертвым

В Москве произошел трагический инцидент, который напомнил о том, как даже обычные бытовые решения могут иметь смертельные последствия. В одной из квартир на Бескудниковском бульваре был найден мертвым 25-летний уроженец Брянской области, сообщает Lada.kz.

Фото: hi-news.ru

Последний день жизни

По данным издания «МК», незадолго до смерти мужчина обратился в медицинское учреждение с высокой температурой — 39 градусов. Врачи оформили ему больничный, что позволило оставаться дома и лечиться.

Совет, стоивший жизни

Согласно информации журналистов, по совету своей подруги мужчина принял горячую ванну, надеясь облегчить состояние. Однако это решение оказалось роковым: находясь в воде, он потерял сознание и захлебнулся.

Причина трагедии

Эксперты отмечают, что смерть наступила из-за дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Высокая температура и горячая ванна одновременно создали опасное сочетание, которое организм мужчины не смог выдержать.

Важный урок

Случай напоминает о том, что даже привычные домашние процедуры могут быть опасны для людей с высокой температурой или проблемами с сердцем. В экстренных ситуациях всегда важно обращаться к врачам и соблюдать осторожность, чтобы не усугубить состояние.