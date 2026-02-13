18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.02.2026, 07:09

Маргарита Симоньян впервые появилась на публике без парика

Новости Мира 0 558

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые вышла в свет без парика — шаг, который стал не просто сменой образа, а публичным заявлением о принятии болезни и внутренней силе. Это произошло в Краснодаре во время церемонии присвоения ей звания почетного гражданина города, сообщает Lada.kz со ссылкой на "КМ".

© Sputnik / Виталий Тимкив
© Sputnik / Виталий Тимкив

Ее появление без привычного образа многие назвали жестом смелости, а сам выход — символом нового этапа в жизни.

Признание на малой родине: возвращение к истокам

Торжественная церемония прошла в Краснодаре — городе, где начинался профессиональный путь Симоньян. Именно здесь она сделала первые шаги в журналистике, прежде чем выйти на федеральный и международный уровень.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично поздравил медиаменеджера с присвоением почетного звания. В своем выступлении он подчеркнул, что это решение — не формальность, а выражение искреннего уважения земляков.

По словам главы региона:

  • признание стало знаком благодарности за вклад в развитие журналистики;

  • успех Симоньян — пример того, как талант и трудолюбие позволяют достичь международного масштаба;

  • несмотря на высокий статус и глобальные задачи, она сохранила связь с родным краем;

  • ее путь вдохновляет молодых кубанских журналистов.

Особую эмоциональность моменту придал внешний облик героини церемонии: короткая стрижка, открытое лицо и уверенный взгляд.

Первый выход без парика: личный выбор как общественный сигнал

Этот публичный выход стал первым случаем, когда Симоньян появилась на официальном мероприятии без парика. В последние месяцы она проходит лечение от онкологического заболевания и не скрывает этого от аудитории.

Короткая линия стрижки и спокойствие в поведении подчеркнули главное — болезнь не изменила ее внутренний стержень. Напротив, открытость стала частью ее позиции.

Для многих присутствующих это был не просто внешний жест, а мощный социальный сигнал:

  • не стыдиться последствий лечения,

  • не прятаться за внешними атрибутами,

  • говорить о болезни честно и без драматизации.

Честный разговор о лечении

Симоньян не делает тайны из своего состояния. Она открыто рассказывает о ходе терапии и трудностях, с которыми сталкивается.

На данный момент медиаменеджер прошла шесть курсов химиотерапии. По ее словам, лечение сопровождается серьезными испытаниями:

  • снижением показателей крови,

  • проблемами с пищеварением,

  • физической слабостью,

  • потерей волос и изменением состояния кожи,

  • временной утратой вкусовых ощущений.

Тем не менее, именно внешние изменения, которые для многих женщин становятся самым болезненным этапом, она воспринимает философски. Симоньян признается, что больше не переживает из-за этого и сосредоточена на главном — выздоровлении.

Новый образ — манифест жизни

Ранее она уже показывала себя в новом облике, но только в своем Telegram-канале. В конце января журналистка опубликовала фотографию с короткой стрижкой и сопроводила ее словами, которые стали своего рода личным кредо:

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет».

Эта фраза стала не просто эмоциональным посланием подписчикам, а отражением ее внутреннего состояния. Появление без парика на официальной церемонии стало логичным продолжением этой позиции — публичным подтверждением принятия ситуации.

Больше, чем личная история

История Симоньян в этот день вышла за рамки частной биографии. Ее появление на родной Кубани без привычного образа многие восприняли как:

  • пример психологической устойчивости,

  • демонстрацию открытости к обществу,

  • напоминание о том, что внешность — вторична,

  • подтверждение того, что авторитет и профессионализм не зависят от обстоятельств.

Церемония в Краснодаре стала не только актом признания заслуг в журналистике, но и символом человеческой силы.

И если раньше ее имя ассоциировалось прежде всего с медиапространством и международной повесткой, то теперь этот день добавил к образу еще одно определение — мужество без маски.

2
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь