Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.02.2026, 07:51

Блогер закурил в самолете и получил запрет на авиаперелеты

Новости Мира

Турецкий инфлюенсер Эркан Той, более известный в сети под псевдонимом Erkan Abi, столкнулся с серьёзными последствиями после нарушения правил авиаперелета. Блогеру, имеющему более миллиона подписчиков, официально запрещено пользоваться услугами авиакомпании AJet на протяжении одного года. Причиной стала публикация видео, на котором он курит прямо в салоне самолета, игнорируя правила безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: gazeta.ru
Фото: gazeta.ru

Инцидент на борту: видео, которое потрясло сеть

Случай произошел во время рейса турецкой бюджетной авиакомпании AJet. На опубликованных в интернете кадрах видно, как Эркан Той зажигает сигарету, несмотря на попытки пассажира, сидящего рядом, убедить его остановиться.

После того как ролик начал активно распространяться в сети, авиакомпания оперативно отреагировала. Пассажир был внесен в «черный список», что фактически означает полный запрет на бронирование билетов у перевозчика на ближайшие 12 месяцев.

Закон и штрафы: последствия нарушения турецкого законодательства

Согласно законодательству Турции в сфере гражданской авиации, курение и использование электронных сигарет на борту строго запрещено. Нарушителям грозят штрафы: сумма взыскания за подобное деяние составляет 24 681 турецкую лиру (примерно 43,7 тыс. рублей по курсу на 12 февраля).

Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность наложения дополнительных финансовых санкций на блогера за нарушение правил внутреннего распорядка.

AJet: история бюджетной авиакомпании

Авиаперевозчик AJet начал работу в 2024 году после ребрендинга AnadoluJet, которая ранее выступала как лоукост-подразделение Turkish Airlines. Несмотря на недавнее появление на рынке, компания оперативно реагирует на инциденты на борту, подчеркивая приверженность безопасности пассажиров и соблюдению правил авиации.

Неподобающее поведение инфлюенсеров на борту самолетов

Случай с Эрканом Тоем — не единичный. Ранее в США двух OnlyFans-моделей сняли с рейса American Airlines после конфликта с экипажем и подозрений на алкогольное опьянение.

Подобные инциденты привлекают внимание общественности к поведению инфлюенсеров в публичных местах и поднимают вопросы о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на борту воздушных судов.

