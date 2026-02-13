Миллионы пользователей оказались вне сети: иностранцев массово блокируют в РФ

В 2025 году российские операторы связи по запросу Роскомнадзора (РКН) заблокировали 18,45 млн SIM-карт , сообщает газета «Коммерсантъ». Этот показатель оказался на 76% выше , чем в 2024 году, что отражает стремление властей усилить контроль за мобильной связью, особенно в отношении иностранных абонентов, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com

Причины массовых блокировок

Представитель РКН пояснил, что основные причины блокировок включают:

Использование недостоверных данных при регистрации SIM-карт;

Отсутствие информации в Единой биометрической системе у иностранных граждан;

Превышение лимита SIM-карт на одного абонента.

Особое внимание уделялось иностранцам, чьи данные требовалось проверить через единую биометрическую систему. Пользователи, которые не прошли верификацию, оказались заблокированы.

Законодательные изменения ускорили процесс

Участники рынка отмечают, что рост числа блокировок связан с новыми законодательными требованиями. В частности, операторы обязаны проверять данные абонентов и блокировать SIM-карты с недостоверной или неполной информацией.

В декабре 2025 года был принят закон, предусматривающий штрафы для операторов за непредоставление сведений или передачу недостоверной информации в государственную систему мониторинга услуг связи.

Что будет с блокировками в 2026 году

Светлана Архипкина, директор практики «Цифровая трансформация» в компании Strategy Partners, прогнозирует, что динамика блокировок в 2026 году замедлится:

«После первичной масштабной очистки база абонентов станет более проверенной, а блокировки будут носить точечный и ситуативный характер», — отмечает эксперт.

Последствия для абонентов

Массовая блокировка затронула как российских, так и иностранных пользователей, особенно тех, кто не успел пройти биометрическую верификацию. Эксперты предупреждают, что новые правила требуют внимательного отношения к регистрационным данным и строгого соблюдения лимитов на количество SIM-карт.