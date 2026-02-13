Родителям, чей ребенок родится в день выхода GTA VI, пообещали бонус

Норвежская компания по продаже электроники решила устроить необычный маркетинговый ход: родители, чей ребенок появится на свет в день релиза Grand Theft Auto VI, получат бесплатную копию игры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

ⓘ Rockstar Games / Jonathan Borba

Новая дата релиза GTA VI

Первоначально выход долгожданной игры планировался на конец 2025 года, затем релиз перенесли на 26 мая 2026 года, а теперь ожидается 19 ноября 2026 года. Издатель Take-Two Interactive уверяет, что эта дата уже окончательная и релиз состоится точно в срок.

Акция с «детским» бонусом

Ритейлер Komplett объявил, что подарит игру всем родителям, чьи дети родятся 19 ноября 2026 года. Рекламная кампания компании намекает на «девятимесячный срок подготовки», делая акцию шутливой и запоминающейся.

Реакция пользователей

В социальных сетях инициатива вызвала бурное обсуждение. Пользователи отметили юмористический характер акции и усомнились, что новоиспеченные родители смогут найти время для видеоигр в первые месяцы после рождения ребенка. Тем не менее, предложение стало одной из самых обсуждаемых тем среди фанатов серии GTA и будущих родителей.