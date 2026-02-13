Родителям, чей ребенок родится в день выхода GTA VI, пообещали бонус

Норвежская компания по продаже электроники решила устроить необычный маркетинговый ход: родители, чей ребенок появится на свет в день релиза Grand Theft Auto VI, получат бесплатную копию игры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Первоначально выход долгожданной игры планировался на конец 2025 года, затем релиз перенесли на 26 мая 2026 года, а теперь ожидается 19 ноября 2026 года. Издатель Take-Two Interactive уверяет, что эта дата уже окончательная и релиз состоится точно в срок.
Ритейлер Komplett объявил, что подарит игру всем родителям, чьи дети родятся 19 ноября 2026 года. Рекламная кампания компании намекает на «девятимесячный срок подготовки», делая акцию шутливой и запоминающейся.
В социальных сетях инициатива вызвала бурное обсуждение. Пользователи отметили юмористический характер акции и усомнились, что новоиспеченные родители смогут найти время для видеоигр в первые месяцы после рождения ребенка. Тем не менее, предложение стало одной из самых обсуждаемых тем среди фанатов серии GTA и будущих родителей.
