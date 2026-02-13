Психолог рассказала, чем опасны суеверия насчет пятницы 13-го

Суеверия, связанные с пятницей 13-го, не просто фольклор и шутки. Они реально могут повышать вероятность несчастных случаев и усиливать стресс, считает доктор психологических наук Сюзан Альберс из медицинского центра в Кливленде, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам специалиста, страх перед этим днем формируется под влиянием культурных и социальных стереотипов: люди связывают пятницу 13-го с несчастьями, даже не замечая, что это влияние навязано обществом.
Альберс отмечает, что ожидание «плохого дня» само по себе может увеличить риск неприятностей.
Люди начинают более осторожно планировать свои действия и избегать привычных дел.
В пятницу 13-го многие откладывают поездки, остаются дома и откладывают принятие важных решений.
Такое поведение связано с психологическим эффектом самосбывающихся предсказаний — когда страх сам формирует неблагоприятные обстоятельства.
«Суеверия способны изменить наши мысли и поведение», — пояснила Альберс.
Чтобы страх не контролировал жизнь, психолог советует сохранять обычный распорядок дня. Она рекомендует:
Поддерживать полноценный сон и правильное питание.
Регулярно заниматься физической активностью.
Прогулки на свежем воздухе для снижения уровня тревоги.
Не поддаваться панике и подходить к решениям спокойно, несмотря на дату.
«Суеверия сильнее влияют на наше состояние, когда мы испытываем стресс», — подчеркнула Альберс.
Страх числа 13 имеет даже научное название — трискайдекафобия. В США он распространен настолько, что в некоторых зданиях этажи с 13-м номером отсутствуют: после 12-го сразу идет 14-й.
Психолог отмечает, что осознанный подход и простые меры по снижению стресса помогают уменьшить влияние подобных суеверий и сохранить психологическое равновесие.
Комментарии0 комментарий(ев)