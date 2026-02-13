18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.02.2026, 11:23

Психолог рассказала, чем опасны суеверия насчет пятницы 13-го

Новости Мира 0 422

Суеверия, связанные с пятницей 13-го, не просто фольклор и шутки. Они реально могут повышать вероятность несчастных случаев и усиливать стресс, считает доктор психологических наук Сюзан Альберс из медицинского центра в Кливленде, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По словам специалиста, страх перед этим днем формируется под влиянием культурных и социальных стереотипов: люди связывают пятницу 13-го с несчастьями, даже не замечая, что это влияние навязано обществом.

Суеверия и их влияние на поведение

Альберс отмечает, что ожидание «плохого дня» само по себе может увеличить риск неприятностей.

  • Люди начинают более осторожно планировать свои действия и избегать привычных дел.

  • В пятницу 13-го многие откладывают поездки, остаются дома и откладывают принятие важных решений.

  • Такое поведение связано с психологическим эффектом самосбывающихся предсказаний — когда страх сам формирует неблагоприятные обстоятельства.

«Суеверия способны изменить наши мысли и поведение», — пояснила Альберс.

Как справиться с тревогой в «опасные» дни

Чтобы страх не контролировал жизнь, психолог советует сохранять обычный распорядок дня. Она рекомендует:

  • Поддерживать полноценный сон и правильное питание.

  • Регулярно заниматься физической активностью.

  • Прогулки на свежем воздухе для снижения уровня тревоги.

  • Не поддаваться панике и подходить к решениям спокойно, несмотря на дату.

«Суеверия сильнее влияют на наше состояние, когда мы испытываем стресс», — подчеркнула Альберс.

Трискайдекафобия: когда страх числа 13 становится явным

Страх числа 13 имеет даже научное название — трискайдекафобия. В США он распространен настолько, что в некоторых зданиях этажи с 13-м номером отсутствуют: после 12-го сразу идет 14-й.

Психолог отмечает, что осознанный подход и простые меры по снижению стресса помогают уменьшить влияние подобных суеверий и сохранить психологическое равновесие.

