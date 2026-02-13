Мужчина случайно выбросил 20 золотых слитков на помойку на сотни тысяч евро

В итальянской провинции Лечче произошёл необычный инцидент, который мог закончиться настоящей трагедией для одного 57-летнего жителя города Торре-Лапилло. Мужчина по ошибке выбросил в мусор обычную жестяную коробку… а в ней хранились 20 золотых слитков , собранных им годами, сообщает Lada.kz со ссылкой на RMF24.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Общая стоимость потерянного богатства составила около 120 тысяч евро (более 11 млн рублей). Инцидент вызвал бурю эмоций в местных СМИ и стал примером того, как невнимательность может обернуться дорогостоящей ошибкой.

Осознание потери и срочный вызов полиции

На следующий день мужчина заметил пропажу и немедленно обратился в полицию. Его слова были подтверждены записями с камер видеонаблюдения: правоохранители быстро установили, что коробка с золотом была случайно отправлена вместе с бытовыми отходами.

Операция по спасению «золотого мусора»

После выяснения обстоятельств оказалось, что мусор уже вывезли на свалку в соседний город Удженто. Полиция организовала поисковую операцию на полигоне, проверяя каждый контейнер и участок территории.

К счастью, усилия не были напрасны: всю коробку со слитками нашли и вернули владельцу. Ситуация получила счастливый конец, и мужчина смог сохранить накопления, которые собирал многие годы.

Итог

Эта история стала наглядным напоминанием о том, как важно быть внимательным даже с вещами, которые кажутся «обычными», ведь иногда за простой коробкой может скрываться настоящее состояние.