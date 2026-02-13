Мужчина случайно выбросил 20 золотых слитков на помойку на сотни тысяч евро

В итальянской провинции Лечче произошёл необычный инцидент, который мог закончиться настоящей трагедией для одного 57-летнего жителя города Торре-Лапилло. Мужчина по ошибке выбросил в мусор обычную жестяную коробку… а в ней хранились 20 золотых слитков, собранных им годами, сообщает Lada.kz со ссылкой на RMF24.
Общая стоимость потерянного богатства составила около 120 тысяч евро (более 11 млн рублей). Инцидент вызвал бурю эмоций в местных СМИ и стал примером того, как невнимательность может обернуться дорогостоящей ошибкой.
На следующий день мужчина заметил пропажу и немедленно обратился в полицию. Его слова были подтверждены записями с камер видеонаблюдения: правоохранители быстро установили, что коробка с золотом была случайно отправлена вместе с бытовыми отходами.
После выяснения обстоятельств оказалось, что мусор уже вывезли на свалку в соседний город Удженто. Полиция организовала поисковую операцию на полигоне, проверяя каждый контейнер и участок территории.
К счастью, усилия не были напрасны: всю коробку со слитками нашли и вернули владельцу. Ситуация получила счастливый конец, и мужчина смог сохранить накопления, которые собирал многие годы.
Эта история стала наглядным напоминанием о том, как важно быть внимательным даже с вещами, которые кажутся «обычными», ведь иногда за простой коробкой может скрываться настоящее состояние.
