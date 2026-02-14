В 20 раз мощнее атомной бомбы, или Приговор, отмененный небом - ученый рассказал о возможной катастрофе

События 15 февраля 2013 года над Южным Уралом вошли в историю как самое задокументированное падение космического объекта. Однако за эффектными кадрами с видеорегистраторов скрывалась страшная математика смерти. По оценкам экспертов, столица региона уцелела лишь благодаря счастливому стечению физических обстоятельств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ura.news

500 килотонн над головой: Космическая арифметика разрушения

Стас Короткий, научный руководитель обсерватории Ка-Дар, в интервью РИА Новости раскрыл пугающие подробности той детонации. Энергия, высвободившаяся при разрушении Челябинского метеорита, составила внушительные 0,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Для сравнения: эта цифра в 20 раз превышает мощность взрыва первой атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Фактически над миллионным городом сработало мощнейшее термоядерное устройство, созданное самой природой.

Роль «высотного щита»: Почему город выстоял?

Ключевым фактором спасения стала высота. Метеорит разрушился в плотных слоях атмосферы на расстоянии около 25 километров от поверхности. Это расстояние стало естественным демпфером, погасившим основную ярость ударной волны.

Согласно законам физики, интенсивность воздействия убывает пропорционально квадрату расстояния:

При увеличении дистанции до эпицентра в 2 раза, сила удара падает в 4 раза.

Если бы взрыв произошел на высоте 10 километров, Челябинск накрыло бы эффектом гигантского торнадо: вырванные с корнем вековые деревья, выбитые бетонные перекрытия и массовые человеческие жертвы.

Сценарий «Армагеддона»: Если бы взрыв случился ниже

Ученый рисует апокалиптическую картину гипотетического сценария. Если бы точка детонации опустилась до 1 километра над землей:

Тотальная аннигиляция: Ударная волна стерла бы городские кварталы с лица земли. Эффект 20 Хиросим: Разрушения были бы сопоставимы с применением тактического ядерного оружия высокой мощности. Необратимые последствия: В этом случае речь шла бы не о выбитых стеклах (как это случилось в реальности), а о полном уничтожении инфраструктуры и гибели сотен тысяч людей.

Анатомия «Гостя из космоса»

Челябинский метеорит представлял собой каменную глыбу диаметром около 20 метров. Его характеристики впечатляют:

Скорость входа: Почти 18 километров в секунду (более 60 000 км/ч).

Траектория: Объект шел по пологому вектору, что позволило наблюдать его полет практически всему Южному Уралу.

Задержка удара: Звуковая волна после ослепительной вспышки добиралась до земли около минуты — именно эта пауза спасла многих, кто успел отойти от окон.

Историческое наследие

Сегодня этот метеорит признан самым «медийным» небесным телом в истории человечества. Благодаря эпохе повсеместного распространения камер и регистраторов, ученые получили беспрецедентный объем данных для изучения физики падения подобных тел, что в будущем может помочь предотвратить реальную катастрофу.