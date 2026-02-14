18+
14.02.2026, 07:43

Самолет из Турции превратился в кровавое побоище

Новости Мира 0 686

Пассажирский самолет, вылетавший из Турции в Манчестер (Англия), превратился в настоящую арену насилия. В ходе драки, где летали кулаки, а на полу оказались кровь и зубы, самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Брюсселе. Двое пассажиров были задержаны, а авиакомпания объявила, что виновные получили пожизненный запрет на полеты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Haberler.

Фото: haberler
Фото: haberler

Драка вспыхнула прямо в салоне

По кадрам, снятым пассажирами, видно, как участники конфликта обменивались ударами в проходе самолета, боролись на полу, а крики разносились по всему салону. Ситуация быстро вышла из-под контроля, вызвав панику среди семей с детьми и пожилых пассажиров.

Кровь и зубы на полу

Свидетели сообщили, что на сиденьях остались пятна крови, на полу были разбросаны куски зубов, а атмосфера напоминала поле боя. По словам очевидцев, конфликт начался, когда один пассажир попытался отобрать у другого мобильный телефон, и ситуация мгновенно эскалировала.

Маршрут изменен, совершена экстренная посадка

Как сообщает Daily Mail, самолет изменил маршрут по соображениям безопасности и был направлен в Брюссель (Бельгия). После посадки полиция вошла в салон и задержала двух человек. Пилот отметил, что за 30-летнюю карьеру он редко совершал экстренные посадки и впервые стал свидетелем столь жестокого инцидента.

Конфликт из-за курения и агрессия пассажиров

По словам очевидцев, один из задержанных был сильно пьян, ранее спорил с бортпроводниками из-за курения и позволял себе расистские выражения. Один из пассажиров описал происходящее так:

"Внезапно все переросло в физическое насилие. Люди испугались, и салон полностью погрузился в хаос."

Другой пассажир отметил профессионализм экипажа, который пытался успокоить пассажиров и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Пожизненная блокировка для нарушителей

После вынужденной посадки самолет вновь вылетел и продолжил путь в Манчестер. Авиакомпания охарактеризовала события как «неприемлемые и ужасающие» и объявила, что участвующие в конфликте пассажиры внесены в черный список и лишены права летать навсегда.

