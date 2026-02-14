Названо самое сложное десятилетие жизни

Многие помнят, как в 20 лет казалось, что можно работать ночами, учиться, путешествовать и недосыпать без последствий. К 40 годам эта «сверхспособность» исчезает, а усталость становится хронической и настойчивой. Почему так происходит и действительно ли виновато старение? Исследования физиологии и нейробиологии показывают: причина гораздо сложнее, чем просто возраст, — это совпадение биологических и жизненных факторов, сообщает портал The Conversation, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Молодость в ритме энергии

В 20 лет организм работает как слаженный мотор:

Мышечная масса находится на пике, даже без регулярных тренировок, что облегчает повседневные движения.

Митохондрии — «энергетические станции» клеток — многочисленны и эффективны, обеспечивая высокий уровень энергии.

Сон насыщен фазами глубокого медленного сна, критически важного для восстановления.

Гормональные ритмы стабильны: кортизол, мелатонин, гормон роста и половые гормоны вырабатываются по предсказуемым циклам, поддерживая бодрость и работоспособность.

В такой системе организм легко справляется с нагрузками и недосыпом.

Что меняется к 40 годам

После тридцатилетнего рубежа изменения не драматичны, но их сочетание заметно сказывается:

Снижение мышечной массы : без силовых тренировок обычные действия требуют больше энергии.

Менее эффективные митохондрии : организм труднее компенсирует недосып и стресс.

Фрагментированный сон : восстановительные фазы уменьшаются, поэтому усталость накапливается.

Гормональная нестабильность: особенно у женщин, колебания гормонов влияют на сон, терморегуляцию и уровень энергии.

Кроме биологии, на 40 лет часто приходится пик социальной и эмоциональной нагрузки. Работа, забота о детях и пожилых родственниках, управленческие функции и постоянные решения — всё это требует огромной энергии префронтальной коры мозга, сравнимой с физическим трудом.

Не всё потеряно: что приходит позже

Исследования показывают, что после переходного периода ситуация может улучшаться:

Гормональные системы стабилизируются , и колебания становятся менее выраженными.

Жизненные роли упрощаются , уменьшается когнитивная нагрузка.

Сон становится эффективнее , даже если короче.

Физическая активность в 60–70 лет по-прежнему способна поддерживать метаболизм и уровень энергии.

Таким образом, усталость в 40 лет — не знак упадка, а сигнал: изменились условия игры. Организм просто больше не может работать на старых «скоростях», а жизнь требует новых стратегий управления энергией.

Как смягчить «кризис сорокалетия»

Поддерживать силовую активность и включать тренировки для мышц.

Следить за качеством сна , планировать его с учётом восстановления.

Вести баланс между работой и личной жизнью , делегировать задачи, если возможно.

Прислушиваться к телу и признавать потребность в отдыхе, не игнорируя сигналы усталости.

Усталость в 40 лет — это не приговор, а возможность научиться управлять ресурсами иначе, адаптироваться к новым биологическим и социальным реалиям и сохранить качество жизни.