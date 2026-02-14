Привычная прививка снижает риск инфаркта на 18%, выяснили ученые

Новый масштабный анализ ученых из Чжэцзянского китайского медицинского университета показал, что привычная вакцинация против гриппа не только предотвращает вирус, но и существенно снижает риск сердечного приступа. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Public Health, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Для анализа исследователи объединили данные 15 наблюдательных исследований, включая когортные исследования и работы «случай–контроль». Общее число участников составило около 23,5 миллиона взрослых.
Медицинские карты испытуемых внимательно изучались на предмет сердечно-сосудистых нарушений, чтобы выявить связь между вакцинацией и вероятностью инфаркта.
Результаты показали впечатляющий эффект: у вакцинированных участников риск инфаркта был на 18% ниже, чем у тех, кто не делал прививку.
Эффект сохранялся в разных возрастных группах:
Люди старше 70 лет
Молодые участники до 50–60 лет
Кроме того, ученые отметили, что вакцинация снижала риск повторного инфаркта, а не только первого эпизода.
Несмотря на положительные данные, исследователи подчеркнули, что все включенные работы были наблюдательными, а значит, напрямую доказать причинно-следственную связь нельзя.
Однако уже известно: в сезон гриппа частота сердечно-сосудистых катастроф возрастает.
«Инфекция может вызывать системное воспаление и нарушать работу сосудов, что повышает вероятность сосудистых катастроф», — объясняют ученые.
Другими словами, прививка помогает снизить воспалительный стресс на сердце и кровеносные сосуды, который провоцирует инфаркты.
Эксперты считают, что регулярная вакцинация против гриппа — это не только способ избежать болезни, но и потенциальная защита от сердечных приступов. Особенно важно делать прививку людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.
Комментарии0 комментарий(ев)