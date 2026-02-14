18+
14.02.2026, 09:30

Привычная прививка снижает риск инфаркта на 18%, выяснили ученые

Новости Мира 0 281

Новый масштабный анализ ученых из Чжэцзянского китайского медицинского университета показал, что привычная вакцинация против гриппа не только предотвращает вирус, но и существенно снижает риск сердечного приступа. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Public Health, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Масштабное исследование: 23,5 миллиона участников

Для анализа исследователи объединили данные 15 наблюдательных исследований, включая когортные исследования и работы «случай–контроль». Общее число участников составило около 23,5 миллиона взрослых.

Медицинские карты испытуемых внимательно изучались на предмет сердечно-сосудистых нарушений, чтобы выявить связь между вакцинацией и вероятностью инфаркта.

Вакцинация против гриппа снижает риск сердечного приступа

Результаты показали впечатляющий эффект: у вакцинированных участников риск инфаркта был на 18% ниже, чем у тех, кто не делал прививку.

Эффект сохранялся в разных возрастных группах:

  • Люди старше 70 лет

  • Молодые участники до 50–60 лет

Кроме того, ученые отметили, что вакцинация снижала риск повторного инфаркта, а не только первого эпизода.

Почему вакцина работает для сердца

Несмотря на положительные данные, исследователи подчеркнули, что все включенные работы были наблюдательными, а значит, напрямую доказать причинно-следственную связь нельзя.

Однако уже известно: в сезон гриппа частота сердечно-сосудистых катастроф возрастает.

«Инфекция может вызывать системное воспаление и нарушать работу сосудов, что повышает вероятность сосудистых катастроф», — объясняют ученые.

Другими словами, прививка помогает снизить воспалительный стресс на сердце и кровеносные сосуды, который провоцирует инфаркты.

Практический вывод

Эксперты считают, что регулярная вакцинация против гриппа — это не только способ избежать болезни, но и потенциальная защита от сердечных приступов. Особенно важно делать прививку людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

