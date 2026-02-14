Названа скрытая опасность бани

Привычка после парилки резко нырять в ледяную купель или кататься в снегу может серьезно навредить здоровью, предупреждает терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик. Специалист рассказал о потенциальных рисках для организма в интервью с «Лентой.ру», сообщает Lada.kz.
По словам врача, во время банных процедур происходят значительные физиологические изменения:
Сосуды расширяются, что снижает артериальное давление.
Учащается сердцебиение.
Повышается потоотделение, что может вызвать легкое обезвоживание.
Эти процессы уже создают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Резкий переход из состояния перегрева в экстремальный холод становится для организма мощным стрессом, с которым он не всегда справляется.
Дмитрий Демидик отмечает, что перепад температур после бани — испытание даже для здорового человека. Для обычного любителя или людей с проблемами сердечно-сосудистой системы это особенно рискованно.
Возможные осложнения включают:
Коронарный спазм.
Приступы ишемической болезни сердца.
Тяжелые аритмии, инфаркты и инсульты.
Увеличение риска тромбообразования из-за сгущения крови на фоне обезвоживания.
Еще одним серьезным последствием резкого погружения в ледяную воду является холодовый шок.
При этом человек делает непроизвольный судорожный вдох и не может сразу выдохнуть.
Спазм дыхательных путей приводит к головокружению, потере ориентации, а иногда и к потере сознания.
По словам врача, именно такие ситуации представляют реальную угрозу для жизни, особенно если банные процедуры сочетаются с сильным стрессом или хроническими заболеваниями.
Дмитрий Демидик советует:
Избегать резкого погружения в ледяную воду сразу после парилки.
Если хочется охладиться, делать это постепенно или использовать контрастный душ.
Людям с проблемами сердца, сосудов и дыхательной системы особенно соблюдать осторожность.
Правильный подход к банным процедурам позволяет получать удовольствие от тепла и пара без опасности для здоровья.
