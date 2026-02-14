18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.02.2026, 12:19

Названа скрытая опасность бани

Новости Мира 0 309

Привычка после парилки резко нырять в ледяную купель или кататься в снегу может серьезно навредить здоровью, предупреждает терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик. Специалист рассказал о потенциальных рисках для организма в интервью с «Лентой.ру», сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com
Что происходит с организмом в бане

По словам врача, во время банных процедур происходят значительные физиологические изменения:

  • Сосуды расширяются, что снижает артериальное давление.

  • Учащается сердцебиение.

  • Повышается потоотделение, что может вызвать легкое обезвоживание.

Эти процессы уже создают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Резкий переход из состояния перегрева в экстремальный холод становится для организма мощным стрессом, с которым он не всегда справляется.

Опасность резкого погружения в холод

Дмитрий Демидик отмечает, что перепад температур после бани — испытание даже для здорового человека. Для обычного любителя или людей с проблемами сердечно-сосудистой системы это особенно рискованно.

Возможные осложнения включают:

  • Коронарный спазм.

  • Приступы ишемической болезни сердца.

  • Тяжелые аритмии, инфаркты и инсульты.

  • Увеличение риска тромбообразования из-за сгущения крови на фоне обезвоживания.

Холодовый шок: невидимая угроза

Еще одним серьезным последствием резкого погружения в ледяную воду является холодовый шок.

  • При этом человек делает непроизвольный судорожный вдох и не может сразу выдохнуть.

  • Спазм дыхательных путей приводит к головокружению, потере ориентации, а иногда и к потере сознания.

По словам врача, именно такие ситуации представляют реальную угрозу для жизни, особенно если банные процедуры сочетаются с сильным стрессом или хроническими заболеваниями.

Итог: баня — удовольствие с осторожностью

Дмитрий Демидик советует:

  • Избегать резкого погружения в ледяную воду сразу после парилки.

  • Если хочется охладиться, делать это постепенно или использовать контрастный душ.

  • Людям с проблемами сердца, сосудов и дыхательной системы особенно соблюдать осторожность.

Правильный подход к банным процедурам позволяет получать удовольствие от тепла и пара без опасности для здоровья.

