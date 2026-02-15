18+
15.02.2026, 07:10

История климата Земли оказалась другой: ученые признали ошибку

Новости Мира

Долгое время считалось, что планета была полностью заморожена до тропиков, а обмен между океаном и атмосферой фактически остановился. Новое исследование учёных из Саутгемптонского университета показало, что даже в разгар оледенения климат оставался подвижным и демонстрировал колебания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: forbes.com
Фото: forbes.com

Ранее считалось, что примерно 720–635 млн лет назад климатическая система Земли фактически «остановилась»: ледяной покров простирался от полюсов до тропиков, а обмен между атмосферой и океанами был полностью подавлен на миллионы лет. Однако анализ новых данных показал, что даже в разгар глобального оледенения климат продолжал демонстрировать динамику и сезонные колебания. 

Варвы — ключ к разгадке древних климатических ритмов

Основа исследования — детальный анализ варв, тонких слоистых отложений на островах **** у западного побережья. Эти слои образовались во время стуртийского оледенения — самого продолжительного эпизода «заморозки» Земли, который длился около 57 миллионов лет.

Ученые изучили 2600 последовательных слоев формации Порт-Аскаиг, каждый из которых соответствует одному году осадконакопления. Такая уникальная последовательность позволяет видеть климатические колебания с точностью до отдельного года — редкость для геологических исследований такого масштаба.

«Эти породы сохраняют полный набор климатических ритмов, знакомых нам сегодня — годовые сезоны, солнечные циклы и межгодовые колебания, — и все это во время глобального оледенения. Это поразительно», — подчеркнул соавтор работы, профессор Томас Гернон.

Сезонные циклы под ледяным покровом

По словам ведущего автора, доктора Хлои Гриффин, варвы сформировались в спокойных глубоководных условиях под ледяным покровом, что позволило точно отразить сезонные циклы замерзания и таяния. Статистический анализ толщины слоев выявил повторяющиеся колебания на временных масштабах от нескольких лет до столетий.

«Мы обнаружили четкие климатические циклы, некоторые из которых напоминают современные процессы, включая явления, сходные с Эль-Ниньо и солнечные циклы», — отметила Гриффин.

Эти наблюдения опровергают представление о полном застое климатической системы и показывают, что даже в условиях глобального оледенения атмосфера и океан могли оставаться частично активными.

Моделирование климата ледяной Земли

Чтобы понять механизмы возникновения таких колебаний, исследователи провели комплексное климатическое моделирование. Результаты показали, что если океан был полностью покрыт льдом, климатические колебания действительно подавлялись. Однако наличие всего лишь около 15% открытой воды в тропических широтах позволяло атмосфере и океану взаимодействовать, поддерживая изменчивость климатических режимов.

«Не нужны обширные незамерзшие океаны. Даже небольшие участки открытой воды способны запускать климатические режимы, похожие на современные», — пояснила доктор Минмин Фу, руководившая моделированием.

Переосмысление «замороженной Земли»

Авторы исследования отмечают, что выявленные колебания, скорее всего, были кратковременными на фоне общей холодной и стабильной атмосферы. Тем не менее, эти результаты ставят под сомнение традиционное представление о полностью «замороженной» планете и поддерживают альтернативную гипотезу «слякотной Земли», согласно которой во время криогенного оледенения могли существовать участки открытого океана.

Это открытие имеет ключевое значение для понимания древней климатической динамики и механизмов, поддерживавших жизнь и экосистемы даже в экстремальные ледниковые эпохи.

