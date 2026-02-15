Ограбление века в Стамбуле: 30 миллионов долларов исчезли за 15 минут

14 февраля 2026 года появились видеозаписи шокирующего ограбления, произошедшего 11 февраля в районе Бакиркёй, Стамбул. На кадрах с камер наблюдения видно, как четверо злоумышленников на автомобиле с поддельными номерами заезжают на территорию охраняемого комплекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Haberler .

Фото: haberler

За считанные 15 минут они разбили окна двух автомобилей, загрузили в свои машины 10 мешков с деньгами общим весом 300 килограммов и скрылись с места преступления.

Момент кражи: миллионы долларов на парковке

По данным следствия, владельцем украденной суммы является Билал Дурмаз, житель комплекса и управляющий обменным пунктом в Капалычарши. Дурмаз хранил 30 миллионов долларов в мешках в багажниках своих автомобилей на парковке жилого комплекса.

Кража была полностью зафиксирована камерами безопасности: на видео отчетливо видно, как преступники открывают багажники, забирают мешки и покидают место происшествия.

Обнаружение кражи и начало расследования

Поздно ночью Билал Дурмаз заметил разбитые окна и пропажу мешков с деньгами и незамедлительно сообщил в полицию. На месте происшествия были проведены первичные осмотры, после чего началась работа по задержанию четверых подозреваемых.

Следствие подтвердило, что Дурмаз хранил деньги на парковке уже месяц, утверждая, что переносит рабочее место своего обменного пункта.

Связь с известными фигурами и криминальными делами

Расследование установило, что Билал является сыном Атиллы Дурмаза, владельца обменного пункта, который ранее упоминался в деле о коррупции в Стамбульской муниципальной администрации как «доверенное лицо».

Хранение таких огромных сумм в автомобилях на парковке вызвало резонанс и дало следствию дополнительные основания для тщательной проверки финансовой деятельности Дурмаза.

Масштабная полицейская операция в нескольких регионах

После начала расследования прокуратура Бакиркёя совместно с полицией Стамбула, отделами общественной безопасности и разведки провели серию операций в трех округах: Стамбул, Анталья и Коджаэли.

В ходе синхронных рейдов были задержаны 7 подозреваемых, предположительно связанных с организованной преступной группировкой, участвовавшей в ограблении.

В домах задержанных были обнаружены:

1 670 500 долларов наличными

13 200 турецких лир

860 таблеток экстази

2 незарегистрированных пистолета и 1 газовый пистолет

Следствие продолжается, правоохранители работают над установлением всех участников преступления и происхождения украденных средств.