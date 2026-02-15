Семилетний ребенок получил 19 ножевых ранений в Азербайджане

В Агджабединском районе Азербайджана произошел шокирующий инцидент: семилетний мальчик был госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. По информации Oxu.Az , подозреваемым оказался подросток, задержанный полицией, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Детали происшествия

Нападение произошло 4 февраля. Ребенок получил 19 ножевых ранений, что стало причиной его срочной госпитализации в Центральную районную больницу.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана (Бардинская региональная группа АПА), полицейские оперативно провели расследование и задержали подозреваемого подростка. Расследование по факту нападения продолжается, подробности инцидента уточняются.

Состояние пострадавшего

14 февраля семилетний мальчик, Субхан Баширов, был выписан из больницы. Его отец, Рашад Баширов, сообщил о текущем состоянии сына:

Ребенок проходит повторное медицинское обследование в Центральной районной больнице.

Состояние постепенно нормализуется, Субхан начинает ходить.

Врачи заверили, что угрозы жизни нет, и рекомендовали продолжить лечение дома.

По словам отца, мальчик чувствует себя хорошо и постепенно восстанавливается после тяжелого нападения.

Реакция общества и безопасность детей

Инцидент вновь привлек внимание общественности к вопросам насилия над детьми и подростками. Эксперты отмечают, что своевременное вмешательство правоохранительных органов и поддержка семьи играют ключевую роль в восстановлении ребенка после подобных травм.