15.02.2026, 10:54

Сон наоборот: врач назвал необычный признак деменции

Новости Мира 0 700

Инверсия сна — когда пожилой человек бодрствует ночью и спит днем — может быть одним из ранних признаков деменции. Об этом рассказал врач-терапевт и гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net, Кирилл Прощаев в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По словам эксперта, подобные изменения режима сна могут служить сигналом тревоги и требуют внимательного отношения к здоровью человека.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Доктор Прощаев объяснил, какие проявления инверсии сна особенно важны:

  • Длительный дневной сон: если человек спит днем более 30 минут регулярно.

  • Частая сонливость: засыпание во время просмотра телевизора или в общественном транспорте.

  • Нарушение привычного распорядка: человек может внезапно вставать ночью, включать свет и мешать другим членам семьи.

«Организм таким образом компенсирует скрытые проблемы. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу для поиска причины», — подчеркнул гериатр.

Эксперт также отметил, что постоянная сонливость может сопровождать другие серьезные заболевания:

  • Сахарный диабет второго типа

  • Хроническая сердечная недостаточность

  • Другие тяжелые соматические патологии

Причины инверсии сна при деменции

Инверсия сна у людей с деменцией имеет комплексный характер. Часто человек с таким симптомом вырабатывает особый распорядок жизни:

  • Сон днем и активность ночью

  • Привычка включать свет, что может будить домочадцев

Причины могут быть разными, однако важно понимать, что подобное поведение может быть проявлением болезни. В таких случаях рекомендуется обращаться к врачу, который ведет пациента, для детального анализа и подбора индивидуальных рекомендаций.

«Квартет» симптомов: взаимосвязь психического и когнитивного здоровья

Доктор Прощаев выделяет четыре взаимосвязанных симптома, которые часто встречаются у пожилых людей:

  1. Депрессия

  2. Тревога

  3. Нарушения сна

  4. Когнитивные расстройства

«Эта четверка почти всегда идет вместе: если появляется что‑то одно, повышается риск развития другого. И наоборот, улучшение одного из этих показателей, например сна, положительно влияет на остальные», — отметил врач.

Значение качественного сна и дневной активности

По словам эксперта, хороший, полноценный сон:

  • Снижает риск когнитивных и психологических нарушений

  • Замедляет прогрессирование психических расстройств

  • Улучшает общее самочувствие

Кроме того, важным фактором является активное занятие полезными делами в течение дня. Это помогает нормализовать режим сна и поддерживать когнитивное здоровье.

