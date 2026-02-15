18+
15.02.2026, 12:39

Алиев рассказал о стратегическом значении Транскаспийского коридора

Новости Мира 0 442

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на панельной дискуссии «Политика открытых коридоров: углубление транскаспийского сотрудничества» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного также как «Средний коридор», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС

По его словам, этот коридор имеет потенциал стать ключевым связующим звеном между Востоком и Западом, обеспечивая выгоду для стран обеих сторон. «Средний коридор» призван не только ускорить транспортировку грузов, но и укрепить экономическое сотрудничество на евразийском пространстве.

Маршрут и инфраструктурные планы

Алиев подробно остановился на географии коридора: маршрут проходит через Азербайджан, Армению, а затем соединяется с европейскими странами. Президент отметил, что страна активно инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры, что позволит увеличить объемы грузоперевозок.

  • Общая протяженность железных дорог в Азербайджане составит около 600 километров, включая основную территорию страны и автономную республику Нахичевань.

  • Протяженность участка на территории Армении превышает 40 километров.

После завершения строительства и реконструкции этих участков маршрут получит два стратегических продолжения через Азербайджан, что значительно повысит эффективность транспортного коридора и его значение для региональных и международных экономических интересов.

Значение для регионов и глобальных игроков

По словам Алиева, «Средний коридор» будет способствовать интересам не только стран Южного Кавказа, но и более широкого круга игроков — от европейских до азиатских. Это создаёт возможности для расширения логистических цепочек, улучшения торговли и увеличения инвестиционной привлекательности региона.

Коридор связывает Китай и Европу, проходя через:

  • Казахстан

  • Акваторию Каспийского моря

  • Азербайджан

  • Грузию

  • Турцию

Такая инфраструктурная интеграция укрепляет роль Азербайджана как транспортного хаба и способствует формированию альтернативных маршрутов, сокращающих время доставки грузов между Востоком и Западом.

Перспективы развития и инвестиционные приоритеты

Президент подчеркнул, что инвестиции в железнодорожные сети и модернизацию транспортной инфраструктуры являются приоритетом для Азербайджана. Реализация этих проектов позволит стране не только увеличить собственный логистический потенциал, но и стать важным игроком на международной арене, обеспечивая экономические выгоды для соседних стран и глобальных партнеров.

