Алиев рассказал о стратегическом значении Транскаспийского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на панельной дискуссии «Политика открытых коридоров: углубление транскаспийского сотрудничества» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного также как «Средний коридор», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, этот коридор имеет потенциал стать ключевым связующим звеном между Востоком и Западом, обеспечивая выгоду для стран обеих сторон. «Средний коридор» призван не только ускорить транспортировку грузов, но и укрепить экономическое сотрудничество на евразийском пространстве.
Алиев подробно остановился на географии коридора: маршрут проходит через Азербайджан, Армению, а затем соединяется с европейскими странами. Президент отметил, что страна активно инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры, что позволит увеличить объемы грузоперевозок.
Общая протяженность железных дорог в Азербайджане составит около 600 километров, включая основную территорию страны и автономную республику Нахичевань.
Протяженность участка на территории Армении превышает 40 километров.
После завершения строительства и реконструкции этих участков маршрут получит два стратегических продолжения через Азербайджан, что значительно повысит эффективность транспортного коридора и его значение для региональных и международных экономических интересов.
По словам Алиева, «Средний коридор» будет способствовать интересам не только стран Южного Кавказа, но и более широкого круга игроков — от европейских до азиатских. Это создаёт возможности для расширения логистических цепочек, улучшения торговли и увеличения инвестиционной привлекательности региона.
Коридор связывает Китай и Европу, проходя через:
Казахстан
Акваторию Каспийского моря
Азербайджан
Грузию
Турцию
Такая инфраструктурная интеграция укрепляет роль Азербайджана как транспортного хаба и способствует формированию альтернативных маршрутов, сокращающих время доставки грузов между Востоком и Западом.
Президент подчеркнул, что инвестиции в железнодорожные сети и модернизацию транспортной инфраструктуры являются приоритетом для Азербайджана. Реализация этих проектов позволит стране не только увеличить собственный логистический потенциал, но и стать важным игроком на международной арене, обеспечивая экономические выгоды для соседних стран и глобальных партнеров.
