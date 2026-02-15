Ученые обнаружили связь между длиной пальцев и развитием мозга у новорожденных

Недавнее исследование ученых из Университета Суонси (Великобритания) показало, что длина пальцев у новорожденных может быть связана с ранним развитием мозга, особенно у мальчиков. Результаты работы опубликованы в журнале Early Human Development (EHD), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В исследовании приняли участие 225 доношенных младенцев. Специалисты сразу после рождения измеряли:
длину пальцев;
массу тела;
рост;
окружность головы.
Особое внимание уделялось соотношению длины указательного (2D) и безымянного (4D) пальцев, известному как 2D:4D. Этот показатель формируется уже в первом триместре беременности под влиянием половых гормонов и может отражать их воздействие на организм.
Более высокое соотношение 2D:4D на правой руке и большая длина тела оказались связаны с большим обхватом головы.
Эта зависимость наблюдалась независимо от веса при рождении, что указывает на особую роль ранних гормональных сигналов в формировании головы и мозга.
Подобной связи между 2D:4D и окружностью головы не обнаружили.
У девочек размер головы лучше всего предсказывали масса и длина тела, а длина пальцев не играла значимой роли.
Предыдущие исследования на животных показывают, что:
Тестостерон способствует относительному удлинению безымянного пальца;
Эстроген ограничивает рост безымянного пальца.
Ученые предполагают, что те же гормональные сигналы могут одновременно влиять на развитие нервной системы и формирование мозга, оставляя измеримые анатомические следы уже при рождении.
Авторы подчеркивают, что:
Соотношение пальцев и окружность головы не позволяют предсказывать интеллект или будущие способности ребенка;
Размер головы зависит от множества факторов: генетики, питания и условий внутриутробного развития.
Тем не менее, работа помогает понять, как ранние гормональные сигналы могут оставлять видимые признаки в строении тела и мозга новорожденного.
Комментарии0 комментарий(ев)