Ученые обнаружили связь между длиной пальцев и развитием мозга у новорожденных

Недавнее исследование ученых из Университета Суонси (Великобритания) показало, что длина пальцев у новорожденных может быть связана с ранним развитием мозга, особенно у мальчиков. Результаты работы опубликованы в журнале Early Human Development (EHD), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Что изучали ученые

В исследовании приняли участие 225 доношенных младенцев. Специалисты сразу после рождения измеряли:

длину пальцев;

массу тела;

рост;

окружность головы.

Особое внимание уделялось соотношению длины указательного (2D) и безымянного (4D) пальцев, известному как 2D:4D. Этот показатель формируется уже в первом триместре беременности под влиянием половых гормонов и может отражать их воздействие на организм.

Основные выводы исследования

Для мальчиков

Более высокое соотношение 2D:4D на правой руке и большая длина тела оказались связаны с большим обхватом головы .

Эта зависимость наблюдалась независимо от веса при рождении, что указывает на особую роль ранних гормональных сигналов в формировании головы и мозга.

Для девочек

Подобной связи между 2D:4D и окружностью головы не обнаружили .

У девочек размер головы лучше всего предсказывали масса и длина тела, а длина пальцев не играла значимой роли.

Гормоны и развитие нервной системы

Предыдущие исследования на животных показывают, что:

Тестостерон способствует относительному удлинению безымянного пальца;

Эстроген ограничивает рост безымянного пальца.

Ученые предполагают, что те же гормональные сигналы могут одновременно влиять на развитие нервной системы и формирование мозга, оставляя измеримые анатомические следы уже при рождении.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что:

Соотношение пальцев и окружность головы не позволяют предсказывать интеллект или будущие способности ребенка;

Размер головы зависит от множества факторов: генетики, питания и условий внутриутробного развития.

Тем не менее, работа помогает понять, как ранние гормональные сигналы могут оставлять видимые признаки в строении тела и мозга новорожденного.