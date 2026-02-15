18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.02.2026, 17:58

Умер создатель легендарных игровых консолей Sega

Новости Мира 0 352

В Японии в возрасте 77 лет скончался инженер Хидеки Сато, которого в игровой индустрии называют одним из ключевых создателей игровых консолей компании Sega. О его смерти сообщил японский специализированный журнал Beep21 в социальной сети X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

По данным издания, Сато ушел из жизни 13 февраля, оставив после себя значительное технологическое наследие, которое во многом определило развитие домашних игровых систем конца XX века.

Инженер, сформировавший эпоху домашних консолей

Хидеки Сато начал работать в Sega еще в 1971 году, когда индустрия видеоигр только формировалась. За десятилетия работы он стал одной из центральных фигур в разработке аппаратного обеспечения компании.

Коллеги и журналисты нередко называли его «отцом аппаратного обеспечения Sega», поскольку он принимал участие в создании целого поколения игровых устройств — от ранних систем до последних классических консолей компании.

Среди проектов, с которыми была связана его работа:

  • домашняя консоль SG‑1000 — одна из первых приставок Sega;

  • последующие поколения игровых систем компании;

  • культовая консоль Dreamcast, ставшая одной из самых технологичных для своего времени.

Эти устройства сыграли важную роль в популяризации видеоигр по всему миру и сформировали целую эпоху в индустрии развлечений.

Противостояние Sega и Nintendo

К концу 1980-х Сато занял руководящую должность в компании. В 1989 году он возглавил подразделение исследований и разработок, которое отвечало за создание новых игровых систем и технологическое соперничество с главным конкурентом — компанией Nintendo.

Именно в этот период рынок игровых консолей переживал бурный рост, а технологические решения Sega помогали компании удерживать позиции в глобальной конкуренции.

Руководящая роль в компании

В начале 2000-х годов Хидеки Сато занял пост президента Sega и несколько лет руководил компанией в непростой период трансформации игровой индустрии, когда рынок постепенно смещался от классических домашних консолей к новым цифровым платформам и форматам развлечений.

Его вклад в развитие аппаратных технологий и стратегию компании считается одним из ключевых факторов, позволивших Sega сохранить влияние в игровой культуре даже после ухода с рынка собственных консолей.

Реакция фанатов и индустрии

После сообщения о смерти инженера поклонники Sega начали делиться воспоминаниями о своем первом игровом опыте. Один из пользователей написал, что познакомился с приставками Sega еще в детстве — сначала получив SG-1000 в школе, а затем купив собственную консоль в 1990-е годы на подаренные деньги.

Многие фанаты отмечают, что игровые системы Sega стали важной частью их детства и юности, а имя Хидеки Сато навсегда останется связанным с эпохой классических домашних консолей.

Журнал Beep21 назвал инженера человеком, который «покорил японскую игровую индустрию и сердца поклонников Sega по всему миру», подчеркнув, что созданные им технологии продолжают вдохновлять разработчиков и игроков.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь