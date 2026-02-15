Умер создатель легендарных игровых консолей Sega

В Японии в возрасте 77 лет скончался инженер Хидеки Сато, которого в игровой индустрии называют одним из ключевых создателей игровых консолей компании Sega. О его смерти сообщил японский специализированный журнал Beep21 в социальной сети X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети

По данным издания, Сато ушел из жизни 13 февраля, оставив после себя значительное технологическое наследие, которое во многом определило развитие домашних игровых систем конца XX века.

Инженер, сформировавший эпоху домашних консолей

Хидеки Сато начал работать в Sega еще в 1971 году, когда индустрия видеоигр только формировалась. За десятилетия работы он стал одной из центральных фигур в разработке аппаратного обеспечения компании.

Коллеги и журналисты нередко называли его «отцом аппаратного обеспечения Sega», поскольку он принимал участие в создании целого поколения игровых устройств — от ранних систем до последних классических консолей компании.

Среди проектов, с которыми была связана его работа:

домашняя консоль SG‑1000 — одна из первых приставок Sega;

последующие поколения игровых систем компании;

культовая консоль Dreamcast, ставшая одной из самых технологичных для своего времени.

Эти устройства сыграли важную роль в популяризации видеоигр по всему миру и сформировали целую эпоху в индустрии развлечений.

Противостояние Sega и Nintendo

К концу 1980-х Сато занял руководящую должность в компании. В 1989 году он возглавил подразделение исследований и разработок, которое отвечало за создание новых игровых систем и технологическое соперничество с главным конкурентом — компанией Nintendo.

Именно в этот период рынок игровых консолей переживал бурный рост, а технологические решения Sega помогали компании удерживать позиции в глобальной конкуренции.

Руководящая роль в компании

В начале 2000-х годов Хидеки Сато занял пост президента Sega и несколько лет руководил компанией в непростой период трансформации игровой индустрии, когда рынок постепенно смещался от классических домашних консолей к новым цифровым платформам и форматам развлечений.

Его вклад в развитие аппаратных технологий и стратегию компании считается одним из ключевых факторов, позволивших Sega сохранить влияние в игровой культуре даже после ухода с рынка собственных консолей.

Реакция фанатов и индустрии

После сообщения о смерти инженера поклонники Sega начали делиться воспоминаниями о своем первом игровом опыте. Один из пользователей написал, что познакомился с приставками Sega еще в детстве — сначала получив SG-1000 в школе, а затем купив собственную консоль в 1990-е годы на подаренные деньги.

Многие фанаты отмечают, что игровые системы Sega стали важной частью их детства и юности, а имя Хидеки Сато навсегда останется связанным с эпохой классических домашних консолей.

Журнал Beep21 назвал инженера человеком, который «покорил японскую игровую индустрию и сердца поклонников Sega по всему миру», подчеркнув, что созданные им технологии продолжают вдохновлять разработчиков и игроков.