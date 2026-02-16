18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.02.2026, 19:36

Почему ночной шум влияет на уровень холестерина в крови

Новости Мира 0 323

Недавнее исследование Университета Оулу показало, что длительное воздействие шума дорожного движения в ночное время напрямую связано с изменениями уровня холестерина и других липидов в крови. Эти изменения являются известными факторами риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Работа ученых опубликована в авторитетном журнале Environmental Research (ER), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Масштабное исследование LongITools

Исследование под названием LongITools стало одним из крупнейших в своей области. В анализ были включены данные 272 229 взрослых старше 31 года из трех крупных европейских когорт:

  • UK Biobank

  • Rotterdam Study

  • Northern Finland Birth Cohort 1966

Для оценки воздействия дорожного шума исследователи использовали национальные карты шумового загрязнения и сосредоточились на ночных показателях. По мнению ученых, именно ночное время критично, поскольку нарушение сна делает организм более уязвимым к стрессу и метаболическим сбоям.

Передовые методы анализа крови

Образцы крови участников исследовались с помощью высокоточной платформы ЯМР-метаболомики. Такой подход позволил изучить 155 биомаркеров обмена веществ и выявить даже незначительные изменения в липидном профиле.

Связь уровня шума и холестерина

Результаты показали, что у людей, подвергавшихся ночному шуму на уровне 55 децибел и выше, наблюдались:

  • Повышение общего холестерина

  • Рост уровня LDL («плохого» холестерина)

  • Изменения в составе липопротеинов и жирных кислот

При этом зависимость «доза–эффект» оказалась четкой: метаболические изменения становились заметны уже при 50 дБ и усиливались с увеличением шумовой нагрузки.

Мнение авторов исследования

Иянь Хэ, докторант Университета Оулу и ведущий автор исследования, отметила:

«Ночной транспортный шум может незаметно, но систематически влиять на метаболическое здоровье. Изменения у одного человека могут быть небольшими, но из-за масштабного воздействия на миллионы людей эффект на уровне популяции может быть значительным».

Старший автор работы, профессор Сильвен Себер, подчеркнул:

«Наши данные дают биологическое подтверждение ранее выявленных связей между транспортным шумом и кардиометаболическими заболеваниями. Шум — не просто раздражающий фактор, а реальная проблема общественного здоровья».

Практические выводы для профилактики

Ученые считают, что снижение ночного шума может стать важной частью стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, они предлагают:

  • Городское планирование, учитывающее шумовые карты

  • Ограничение ночного трафика в жилых зонах

  • Создание тихих жилых пространств с минимальным шумовым воздействием

Новые данные указывают, что шум способен влиять на метаболические процессы задолго до появления клинически выраженной болезни, что делает проблему особенно актуальной для городских жителей.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь