Почему ночной шум влияет на уровень холестерина в крови

Недавнее исследование Университета Оулу показало, что длительное воздействие шума дорожного движения в ночное время напрямую связано с изменениями уровня холестерина и других липидов в крови. Эти изменения являются известными факторами риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Работа ученых опубликована в авторитетном журнале Environmental Research (ER), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Масштабное исследование LongITools

Исследование под названием LongITools стало одним из крупнейших в своей области. В анализ были включены данные 272 229 взрослых старше 31 года из трех крупных европейских когорт:

UK Biobank

Rotterdam Study

Northern Finland Birth Cohort 1966

Для оценки воздействия дорожного шума исследователи использовали национальные карты шумового загрязнения и сосредоточились на ночных показателях. По мнению ученых, именно ночное время критично, поскольку нарушение сна делает организм более уязвимым к стрессу и метаболическим сбоям.

Передовые методы анализа крови

Образцы крови участников исследовались с помощью высокоточной платформы ЯМР-метаболомики. Такой подход позволил изучить 155 биомаркеров обмена веществ и выявить даже незначительные изменения в липидном профиле.

Связь уровня шума и холестерина

Результаты показали, что у людей, подвергавшихся ночному шуму на уровне 55 децибел и выше, наблюдались:

Повышение общего холестерина

Рост уровня LDL («плохого» холестерина)

Изменения в составе липопротеинов и жирных кислот

При этом зависимость «доза–эффект» оказалась четкой: метаболические изменения становились заметны уже при 50 дБ и усиливались с увеличением шумовой нагрузки.

Мнение авторов исследования

Иянь Хэ, докторант Университета Оулу и ведущий автор исследования, отметила:

«Ночной транспортный шум может незаметно, но систематически влиять на метаболическое здоровье. Изменения у одного человека могут быть небольшими, но из-за масштабного воздействия на миллионы людей эффект на уровне популяции может быть значительным».

Старший автор работы, профессор Сильвен Себер, подчеркнул:

«Наши данные дают биологическое подтверждение ранее выявленных связей между транспортным шумом и кардиометаболическими заболеваниями. Шум — не просто раздражающий фактор, а реальная проблема общественного здоровья».

Практические выводы для профилактики

Ученые считают, что снижение ночного шума может стать важной частью стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, они предлагают:

Городское планирование , учитывающее шумовые карты

Ограничение ночного трафика в жилых зонах

Создание тихих жилых пространств с минимальным шумовым воздействием

Новые данные указывают, что шум способен влиять на метаболические процессы задолго до появления клинически выраженной болезни, что делает проблему особенно актуальной для городских жителей.