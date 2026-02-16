Масленица уже началась: неделя блинов, примет и прощения — что важно знать

Масленица — один из самых ярких народных праздников, символизирующий проводы зимы и подготовку к Великому посту. Это время семейных встреч, угощений, гуляний и древних обрядов, которые сохранились до наших дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
В 2026 году Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Праздник ежегодно меняет даты, поскольку его отмечают за семь недель до Пасхи.
Неделя делится на две части:
Узкая Масленица — с понедельника по среду, время подготовки к празднику;
Широкая Масленица — с четверга по воскресенье, период массовых гуляний.
После Масленицы начинается Великий пост.
Масленица считается одним из самых древних праздников восточных славян. Изначально она была связана с языческими обрядами проводов зимы и встречи весны. Со временем, после принятия христианства, праздник получил религиозное значение и стал известен как Сырная седмица — последняя неделя перед Великим постом.
Символом Масленицы остается чучело зимы, которое сжигают в конце недели, выражая надежду на скорое наступление весны, обновление природы и благополучие.
По словам антрополога Лейониса Аанриса ван Хааске, традиции Масленицы объединяют две культурные линии — древние славянские обряды и православные духовные смыслы, связанные с прощением, милосердием и внутренним обновлением.
Каждый день праздника имеет собственное название и традиции.
Первый день посвящен подготовке к празднику. В домах наводят порядок, начинают печь блины и ходят в гости. Первые блины традиционно отдавали нуждающимся или оставляли в память об умерших.
Также в этот день из соломы и старых вещей изготавливают чучело Масленицы, которое позже станет главным символом праздника.
Начинаются народные гулянья, игры и катания с горок. В прошлом этот день был связан со сватовством и смотринами. Считалось, что совместное катание на санях приносит счастье в будущем браке.
Последний день Узкой Масленицы посвящен угощениям. Теща приглашает зятя на блины, а столы накрывают особенно щедро. Блины подают с медом, сметаной, вареньем или икрой.
По народным поверьям, чем больше блинов съесть в этот день, тем счастливее будет год.
Начинается Широкая Масленица. Домашние дела откладываются, а на улицах проходят массовые гулянья.
Традиционные развлечения:
кулачные бои,
взятие снежного городка,
катание с ледяных горок,
хороводы и костры.
В этот день зять приглашает тещу и тестя на угощение, демонстрируя уважение к семье жены. На стол подают блины, пироги, сырники и другие блюда.
Такие визиты символизируют укрепление семейных отношений.
Невестки принимают родственников мужа, особенно золовок. Гости обмениваются подарками, поют песни и устраивают дружеские застолья.
Кульминация праздника.
Главные традиции дня:
просить прощения у близких,
сжигать чучело Масленицы,
поминать усопших.
Сожжение чучела символизирует прощание с зимой и надежду на плодородный год.
Традиции Масленицы предполагают особое поведение в течение всей недели.
Принято:
печь блины каждый день;
ходить в гости и принимать гостей;
навещать родственников;
подавать милостыню;
участвовать в гуляньях;
просить прощения;
употреблять молочные продукты, яйца и рыбу;
поминать умерших.
Не рекомендуется:
отказывать в гостеприимстве;
жадничать с угощениями;
ссориться и сквернословить;
сидеть в одиночестве;
выбрасывать еду;
заниматься тяжелым трудом во второй половине недели;
гадать;
венчаться;
есть мясо.
Согласно народным поверьям, даже разрезать блины ножом считалось плохой приметой.
С Масленицей связано множество поверий, особенно связанных с погодой и урожаем.
Например:
тонкий первый блин в понедельник — к благополучной весне;
морозная погода во вторник — к хорошему урожаю;
снег в четверг — к холодному и дождливому лету;
теплый вечер пятницы — к теплому апрелю;
ясная погода в Прощеное воскресенье — к удачному году.
Считалось также, что:
если угощения на празднике съели полностью — год будет благополучным;
примирение на Масленицу сулит долгую дружбу;
веселая Масленица у молодоженов обещает крепкий брак.
По народной логике, чем холоднее Масленичная неделя, тем богаче будет урожай, поскольку зима «отдает последние силы весне».
Комментарии0 комментарий(ев)