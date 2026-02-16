18+
16.02.2026, 06:55

Масленица уже началась: неделя блинов, примет и прощения — что важно знать

Новости Мира 0 473

Масленица — один из самых ярких народных праздников, символизирующий проводы зимы и подготовку к Великому посту. Это время семейных встреч, угощений, гуляний и древних обрядов, которые сохранились до наших дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: gazprombonus.ru
Фото: gazprombonus.ru

В 2026 году Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Праздник ежегодно меняет даты, поскольку его отмечают за семь недель до Пасхи.

Неделя делится на две части:

  • Узкая Масленица — с понедельника по среду, время подготовки к празднику;

  • Широкая Масленица — с четверга по воскресенье, период массовых гуляний.

После Масленицы начинается Великий пост.

История и смысл праздника

Масленица считается одним из самых древних праздников восточных славян. Изначально она была связана с языческими обрядами проводов зимы и встречи весны. Со временем, после принятия христианства, праздник получил религиозное значение и стал известен как Сырная седмица — последняя неделя перед Великим постом.

Символом Масленицы остается чучело зимы, которое сжигают в конце недели, выражая надежду на скорое наступление весны, обновление природы и благополучие.

По словам антрополога Лейониса Аанриса ван Хааске, традиции Масленицы объединяют две культурные линии — древние славянские обряды и православные духовные смыслы, связанные с прощением, милосердием и внутренним обновлением.

Масленичная неделя по дням

Каждый день праздника имеет собственное название и традиции.

Понедельник — Встреча (16 февраля)

Первый день посвящен подготовке к празднику. В домах наводят порядок, начинают печь блины и ходят в гости. Первые блины традиционно отдавали нуждающимся или оставляли в память об умерших.

Также в этот день из соломы и старых вещей изготавливают чучело Масленицы, которое позже станет главным символом праздника.

Вторник — Заигрыш (17 февраля)

Начинаются народные гулянья, игры и катания с горок. В прошлом этот день был связан со сватовством и смотринами. Считалось, что совместное катание на санях приносит счастье в будущем браке.

Среда — Лакомка (18 февраля)

Последний день Узкой Масленицы посвящен угощениям. Теща приглашает зятя на блины, а столы накрывают особенно щедро. Блины подают с медом, сметаной, вареньем или икрой.

По народным поверьям, чем больше блинов съесть в этот день, тем счастливее будет год.

Четверг — Разгуляй (19 февраля)

Начинается Широкая Масленица. Домашние дела откладываются, а на улицах проходят массовые гулянья.

Традиционные развлечения:

  • кулачные бои,

  • взятие снежного городка,

  • катание с ледяных горок,

  • хороводы и костры.

Пятница — Тещины вечерки (20 февраля)

В этот день зять приглашает тещу и тестя на угощение, демонстрируя уважение к семье жены. На стол подают блины, пироги, сырники и другие блюда.

Такие визиты символизируют укрепление семейных отношений.

Суббота — Золовкины посиделки (21 февраля)

Невестки принимают родственников мужа, особенно золовок. Гости обмениваются подарками, поют песни и устраивают дружеские застолья.

Воскресенье — Прощеное воскресенье (22 февраля)

Кульминация праздника.

Главные традиции дня:

  • просить прощения у близких,

  • сжигать чучело Масленицы,

  • поминать усопших.

Сожжение чучела символизирует прощание с зимой и надежду на плодородный год.

Что можно и нельзя делать на Масленицу

Традиции Масленицы предполагают особое поведение в течение всей недели.

Принято:

  • печь блины каждый день;

  • ходить в гости и принимать гостей;

  • навещать родственников;

  • подавать милостыню;

  • участвовать в гуляньях;

  • просить прощения;

  • употреблять молочные продукты, яйца и рыбу;

  • поминать умерших.

Не рекомендуется:

  • отказывать в гостеприимстве;

  • жадничать с угощениями;

  • ссориться и сквернословить;

  • сидеть в одиночестве;

  • выбрасывать еду;

  • заниматься тяжелым трудом во второй половине недели;

  • гадать;

  • венчаться;

  • есть мясо.

Согласно народным поверьям, даже разрезать блины ножом считалось плохой приметой.

Народные приметы Масленицы

С Масленицей связано множество поверий, особенно связанных с погодой и урожаем.

Например:

  • тонкий первый блин в понедельник — к благополучной весне;

  • морозная погода во вторник — к хорошему урожаю;

  • снег в четверг — к холодному и дождливому лету;

  • теплый вечер пятницы — к теплому апрелю;

  • ясная погода в Прощеное воскресенье — к удачному году.

Считалось также, что:

  • если угощения на празднике съели полностью — год будет благополучным;

  • примирение на Масленицу сулит долгую дружбу;

  • веселая Масленица у молодоженов обещает крепкий брак.

По народной логике, чем холоднее Масленичная неделя, тем богаче будет урожай, поскольку зима «отдает последние силы весне».

1
0
0
