Назван продукт, «победивший» омега-3 по эффективности снижения воспаления

Исследователи из Ноттингемского университета обнаружили, что комбинация кефира и пребиотической клетчатки снижает системное воспаление в организме значительно эффективнее, чем омега‑3 или клетчатка, принимаемые по отдельности. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Translational Medicine (JTM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В исследовании сравнивали три популярных подхода к поддержке иммунной и метаболической системы:
Омега‑3 жирные кислоты – известные противовоспалительные нутриенты.
Пребиотическая клетчатка – пищевые волокна, питающие полезные кишечные бактерии.
Синбиотик – комбинация ферментированного кефира с разнообразной пребиотической клетчаткой.
Главная цель эксперимента — выяснить, какой из этих подходов наиболее эффективно снижает уровень воспалительных маркеров в крови, отражающих состояние всего организма.
Кефир содержит живые пробиотические бактерии и дрожжи, формирующиеся в процессе ферментации молока кефирными грибками.
Когда кефир сочетается с разнообразной пребиотической клетчаткой, возникает синбиотический эффект:
Клетчатка служит «топливом» для полезных микроорганизмов.
Усиливается рост бактерий и дрожжей.
Повышается выработка метаболитов, включая бутират, известный противовоспалительным действием.
Бутират помогает регулировать иммунные реакции организма.
Именно этот комплексный механизм делает синбиотик особенно эффективным против системного воспаления.
Длительность: 6 недель
Участники: здоровые добровольцы
Метод: прием одной из добавок (омега‑3, клетчатка или синбиотик)
Результаты:
Все три подхода снижали уровень воспалительных белков в крови.
Синбиотик показал наибольшее и наиболее стабильное снижение, отражая улучшение иммунного баланса.
Эффект распространялся на весь организм, а не только на отдельные органы.
По мнению ученых, это может снижать риск хронических заболеваний, связанных с воспалением, включая:
сердечно‑сосудистые заболевания;
метаболические нарушения;
потенциально другие воспалительные состояния.
Доктор Амрита Виджай, руководитель работы из Медицинской школы Ноттингемского университета, отметила:
«Наше исследование показало, что все три подхода снижали воспаление, однако синбиотик — сочетание ферментированного кефира и разнообразной пребиотической клетчатки — продемонстрировал наиболее мощный и широкий эффект».
Она подчеркнула ключевую роль взаимодействия кишечных микроорганизмов и пищевых волокон для поддержания иммунного и метаболического здоровья.
Комбинация кефира и пребиотической клетчатки может стать более эффективной стратегией для снижения воспаления, чем омега‑3 или клетчатка по отдельности.
Исследование подчеркивает, что здоровый кишечник и правильное питание играют центральную роль в укреплении иммунитета и профилактике хронических заболеваний.
