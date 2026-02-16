Назван продукт, «победивший» омега-3 по эффективности снижения воспаления

Исследователи из Ноттингемского университета обнаружили, что комбинация кефира и пребиотической клетчатки снижает системное воспаление в организме значительно эффективнее, чем омега‑3 или клетчатка, принимаемые по отдельности. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Translational Medicine (JTM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com

Что проверяли ученые

В исследовании сравнивали три популярных подхода к поддержке иммунной и метаболической системы:

Омега‑3 жирные кислоты – известные противовоспалительные нутриенты. Пребиотическая клетчатка – пищевые волокна, питающие полезные кишечные бактерии. Синбиотик – комбинация ферментированного кефира с разнообразной пребиотической клетчаткой.

Главная цель эксперимента — выяснить, какой из этих подходов наиболее эффективно снижает уровень воспалительных маркеров в крови, отражающих состояние всего организма.

Почему синбиотик оказался «победителем»

Кефир содержит живые пробиотические бактерии и дрожжи, формирующиеся в процессе ферментации молока кефирными грибками.

Когда кефир сочетается с разнообразной пребиотической клетчаткой, возникает синбиотический эффект:

Клетчатка служит «топливом» для полезных микроорганизмов.

Усиливается рост бактерий и дрожжей.

Повышается выработка метаболитов, включая бутират , известный противовоспалительным действием.

Бутират помогает регулировать иммунные реакции организма.

Именно этот комплексный механизм делает синбиотик особенно эффективным против системного воспаления.

Как проходило исследование

Длительность: 6 недель

Участники: здоровые добровольцы

Метод: прием одной из добавок (омега‑3, клетчатка или синбиотик)

Результаты:

Все три подхода снижали уровень воспалительных белков в крови.

Синбиотик показал наибольшее и наиболее стабильное снижение , отражая улучшение иммунного баланса.

Эффект распространялся на весь организм, а не только на отдельные органы.

По мнению ученых, это может снижать риск хронических заболеваний, связанных с воспалением, включая:

сердечно‑сосудистые заболевания;

метаболические нарушения;

потенциально другие воспалительные состояния.

Мнение авторов исследования

Доктор Амрита Виджай, руководитель работы из Медицинской школы Ноттингемского университета, отметила:

«Наше исследование показало, что все три подхода снижали воспаление, однако синбиотик — сочетание ферментированного кефира и разнообразной пребиотической клетчатки — продемонстрировал наиболее мощный и широкий эффект».

Она подчеркнула ключевую роль взаимодействия кишечных микроорганизмов и пищевых волокон для поддержания иммунного и метаболического здоровья.

Вывод

Комбинация кефира и пребиотической клетчатки может стать более эффективной стратегией для снижения воспаления, чем омега‑3 или клетчатка по отдельности.

Исследование подчеркивает, что здоровый кишечник и правильное питание играют центральную роль в укреплении иммунитета и профилактике хронических заболеваний.