16.02.2026, 10:46

Назван продукт, «победивший» омега-3 по эффективности снижения воспаления

Новости Мира 0 345

Исследователи из Ноттингемского университета обнаружили, что комбинация кефира и пребиотической клетчатки снижает системное воспаление в организме значительно эффективнее, чем омега‑3 или клетчатка, принимаемые по отдельности. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Translational Medicine (JTM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com
Что проверяли ученые

В исследовании сравнивали три популярных подхода к поддержке иммунной и метаболической системы:

  1. Омега‑3 жирные кислоты – известные противовоспалительные нутриенты.

  2. Пребиотическая клетчатка – пищевые волокна, питающие полезные кишечные бактерии.

  3. Синбиотик – комбинация ферментированного кефира с разнообразной пребиотической клетчаткой.

Главная цель эксперимента — выяснить, какой из этих подходов наиболее эффективно снижает уровень воспалительных маркеров в крови, отражающих состояние всего организма.

Почему синбиотик оказался «победителем»

Кефир содержит живые пробиотические бактерии и дрожжи, формирующиеся в процессе ферментации молока кефирными грибками.

Когда кефир сочетается с разнообразной пребиотической клетчаткой, возникает синбиотический эффект:

  • Клетчатка служит «топливом» для полезных микроорганизмов.

  • Усиливается рост бактерий и дрожжей.

  • Повышается выработка метаболитов, включая бутират, известный противовоспалительным действием.

  • Бутират помогает регулировать иммунные реакции организма.

Именно этот комплексный механизм делает синбиотик особенно эффективным против системного воспаления.

Как проходило исследование

  • Длительность: 6 недель

  • Участники: здоровые добровольцы

  • Метод: прием одной из добавок (омега‑3, клетчатка или синбиотик)

Результаты:

  • Все три подхода снижали уровень воспалительных белков в крови.

  • Синбиотик показал наибольшее и наиболее стабильное снижение, отражая улучшение иммунного баланса.

  • Эффект распространялся на весь организм, а не только на отдельные органы.

По мнению ученых, это может снижать риск хронических заболеваний, связанных с воспалением, включая:

  • сердечно‑сосудистые заболевания;

  • метаболические нарушения;

  • потенциально другие воспалительные состояния.

Мнение авторов исследования

Доктор Амрита Виджай, руководитель работы из Медицинской школы Ноттингемского университета, отметила:

«Наше исследование показало, что все три подхода снижали воспаление, однако синбиотик — сочетание ферментированного кефира и разнообразной пребиотической клетчатки — продемонстрировал наиболее мощный и широкий эффект».

Она подчеркнула ключевую роль взаимодействия кишечных микроорганизмов и пищевых волокон для поддержания иммунного и метаболического здоровья.

Вывод

Комбинация кефира и пребиотической клетчатки может стать более эффективной стратегией для снижения воспаления, чем омега‑3 или клетчатка по отдельности.

Исследование подчеркивает, что здоровый кишечник и правильное питание играют центральную роль в укреплении иммунитета и профилактике хронических заболеваний.

