Самые дорогие деньги планеты

Несмотря на инфляционное давление, рост процентных ставок и сохраняющиеся геополитические риски, список самых дорогих валют мира в 2026 году практически не изменился. Речь идет не о глобальном влиянии валюты или ее распространенности в международных расчетах, а о стоимости одной денежной единицы по отношению к доллару США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В этом рейтинге по-прежнему доминируют государства Персидского залива, где устойчивость национальных валют обеспечивается нефтяными доходами и контролируемой валютной политикой.
Абсолютным лидером остается кувейтский динар, который торгуется примерно по 3,25 доллара США за единицу (около 1625,7 тенге). Такая высокая стоимость объясняется экономической моделью страны: значительная часть экспортной выручки формируется за счет продажи нефти, что позволяет накапливать крупные валютные резервы и поддерживать стабильный курс. Чем выше мировые цены на нефть, тем сильнее платежный баланс государства и устойчивее его валюта.
Похожая ситуация наблюдается в Бахрейне. Бахрейнский динар оценивается примерно в 2,65 доллара США (около 1312 тенге). Национальная валюта жестко привязана к доллару, что практически исключает резкие колебания курса. Стабильность обеспечивается сочетанием нефтяных доходов и развитого финансового сектора.
Третье место занимает оманский риал, стоимость которого составляет около 2,6 доллара США (примерно 1286 тенге). Оман сохраняет фиксированную привязку к доллару с середины 1980-х годов. Хотя страна постепенно развивает логистику, промышленность и туризм, ключевым фактором стабильности остается экспорт углеводородов.
Таким образом, первая тройка самых дорогих валют демонстрирует единую модель:
высокая валютная выручка от сырьевого экспорта;
значительные государственные резервы;
фиксированный или управляемый валютный курс.
Иной подход демонстрирует Иордания. Иорданский динар стоит около 1,4 доллара США (примерно 698 тенге), несмотря на отсутствие крупных запасов нефти и газа. Устойчивость валюты обеспечивается строгой бюджетной политикой, контролем инфляции и достаточными валютными резервами. Важную роль играет экспорт фармацевтической продукции, удобрений и текстиля.
В пятерку самых дорогих валют входит и британский фунт стерлингов, который оценивается примерно в 1,34 доллара США (около 675 тенге). Экономика Великобритании диверсифицирована и тесно связана с глобальной финансовой системой. В отличие от валют стран Персидского залива, фунт свободно колеблется на рынке, отражая текущую макроэкономическую ситуацию.
Среди дорогих валют также выделяются денежные единицы стран с устойчивыми финансовыми системами и развитым банковским сектором.
В их числе:
швейцарский франк — около 1,25 доллара США;
доллар Каймановых островов — примерно 1,2 доллара США;
евро — около 1,17 доллара США.
Швейцарский франк традиционно считается «защитной» валютой и укрепляется в периоды глобальной нестабильности благодаря низкой инфляции и стабильной банковской системе.
Доллар Каймановых островов поддерживается статусом одного из крупнейших офшорных финансовых центров мира, где зарегистрировано большое число инвестиционных фондов.
Евро опирается на совокупную экономику стран Европейского союза и остается одной из главных резервных валют, несмотря на более низкую номинальную стоимость.
В десятку самых дорогих валют мира также входят:
сингапурский доллар — около 0,79 доллара США;
канадский доллар — примерно 0,73 доллара США.
Экономика Сингапура основана на финансовых услугах, международной торговле и высокотехнологичном секторе.
Канада, в свою очередь, сочетает развитые государственные институты с мощным сырьевым экспортом.
Эксперты подчеркивают, что высокая стоимость одной денежной единицы не означает доминирования валюты в мировой экономике. Например, доллар США стоит дешевле кувейтского динара, но именно он остается основной валютой международных расчетов и крупнейшей частью мировых резервов.
Номинальная цена валюты во многом зависит от:
выбранной денежно-кредитной политики;
структуры экономики;
режима валютного курса;
объемов экспортной выручки.
В 2026 году картина остается стабильной:
лидируют нефтяные экономики с фиксированным курсом;
за ними следуют страны с жесткой финансовой дисциплиной;
крупнейшие мировые валюты уступают по номинальной стоимости, но сохраняют глобальное влияние.
