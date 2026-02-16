Самые дорогие деньги планеты

Несмотря на инфляционное давление, рост процентных ставок и сохраняющиеся геополитические риски, список самых дорогих валют мира в 2026 году практически не изменился. Речь идет не о глобальном влиянии валюты или ее распространенности в международных расчетах, а о стоимости одной денежной единицы по отношению к доллару США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В этом рейтинге по-прежнему доминируют государства Персидского залива, где устойчивость национальных валют обеспечивается нефтяными доходами и контролируемой валютной политикой.

Нефть и фиксированный курс как основа устойчивости

Абсолютным лидером остается кувейтский динар, который торгуется примерно по 3,25 доллара США за единицу (около 1625,7 тенге). Такая высокая стоимость объясняется экономической моделью страны: значительная часть экспортной выручки формируется за счет продажи нефти, что позволяет накапливать крупные валютные резервы и поддерживать стабильный курс. Чем выше мировые цены на нефть, тем сильнее платежный баланс государства и устойчивее его валюта.

Похожая ситуация наблюдается в Бахрейне. Бахрейнский динар оценивается примерно в 2,65 доллара США (около 1312 тенге). Национальная валюта жестко привязана к доллару, что практически исключает резкие колебания курса. Стабильность обеспечивается сочетанием нефтяных доходов и развитого финансового сектора.

Третье место занимает оманский риал, стоимость которого составляет около 2,6 доллара США (примерно 1286 тенге). Оман сохраняет фиксированную привязку к доллару с середины 1980-х годов. Хотя страна постепенно развивает логистику, промышленность и туризм, ключевым фактором стабильности остается экспорт углеводородов.

Таким образом, первая тройка самых дорогих валют демонстрирует единую модель:

высокая валютная выручка от сырьевого экспорта;

значительные государственные резервы;

фиксированный или управляемый валютный курс.

Валютная стабильность без нефтяных ресурсов

Иной подход демонстрирует Иордания. Иорданский динар стоит около 1,4 доллара США (примерно 698 тенге), несмотря на отсутствие крупных запасов нефти и газа. Устойчивость валюты обеспечивается строгой бюджетной политикой, контролем инфляции и достаточными валютными резервами. Важную роль играет экспорт фармацевтической продукции, удобрений и текстиля.

В пятерку самых дорогих валют входит и британский фунт стерлингов, который оценивается примерно в 1,34 доллара США (около 675 тенге). Экономика Великобритании диверсифицирована и тесно связана с глобальной финансовой системой. В отличие от валют стран Персидского залива, фунт свободно колеблется на рынке, отражая текущую макроэкономическую ситуацию.

Финансовые центры и «тихие гавани»

Среди дорогих валют также выделяются денежные единицы стран с устойчивыми финансовыми системами и развитым банковским сектором.

В их числе:

швейцарский франк — около 1,25 доллара США ;

доллар Каймановых островов — примерно 1,2 доллара США ;

евро — около 1,17 доллара США.

Швейцарский франк традиционно считается «защитной» валютой и укрепляется в периоды глобальной нестабильности благодаря низкой инфляции и стабильной банковской системе.

Доллар Каймановых островов поддерживается статусом одного из крупнейших офшорных финансовых центров мира, где зарегистрировано большое число инвестиционных фондов.

Евро опирается на совокупную экономику стран Европейского союза и остается одной из главных резервных валют, несмотря на более низкую номинальную стоимость.

Завершение десятки лидеров

В десятку самых дорогих валют мира также входят:

сингапурский доллар — около 0,79 доллара США ;

канадский доллар — примерно 0,73 доллара США.

Экономика Сингапура основана на финансовых услугах, международной торговле и высокотехнологичном секторе.

Канада, в свою очередь, сочетает развитые государственные институты с мощным сырьевым экспортом.

Почему дорогая валюта — не всегда самая сильная

Эксперты подчеркивают, что высокая стоимость одной денежной единицы не означает доминирования валюты в мировой экономике. Например, доллар США стоит дешевле кувейтского динара, но именно он остается основной валютой международных расчетов и крупнейшей частью мировых резервов.

Номинальная цена валюты во многом зависит от:

выбранной денежно-кредитной политики;

структуры экономики;

режима валютного курса;

объемов экспортной выручки.

В 2026 году картина остается стабильной: