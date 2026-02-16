18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.02.2026, 13:20

В Китае запретят автомобильные штурвалы

Новости Мира 0 290

Китай готовится к масштабной перестройке правил безопасности автомобилей, которая затронет даже самых технологически смелых производителей. Уже с 2027 года привычная «баранка» может уйти в прошлое, а на её место придут только проверенные временем конструкции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Почему власти КНР решили действовать

В последние годы Китай переживает настоящий бум на инновационные автомобильные технологии, особенно среди местных производителей. Но не все новинки оказались безопасными: скрытые дверные ручки, необычные формы рулей и прочие дизайнерские решения порой игнорируют базовые стандарты безопасности.

  • С 1 января 2027 года уже запрещены дверные ручки скрытого типа, которые создавали риски при авариях.

  • Новый проект законодательства направлен на ограничение использования штурвалов типа U-образного руля, который популяризовала Tesla.

Цель законодателей — обеспечить соответствие автомобилей жестким стандартам безопасности и исключить риск для водителей и пассажиров.

Как запрет коснется штурвалов

Новый закон прямо не запрещает баранки без верхней части, однако требования к прохождению ударных тестов делают их использование невозможным:

  • В документе прописаны десятки точек проверки обода руля, включая «середину наиболее слабого участка» и «середину участка без опоры».

  • На штурвалах эти контрольные точки отсутствуют, что делает получение одобрения регулирующего органа невозможным.

Таким образом, даже несмотря на отсутствие прямого запрета, конструктивные особенности штурвала автоматически исключают его из легальных серийных моделей.

Кто уже использовал штурвалы

Серийно штурвалы вместо привычного руля применяли лишь немногие автопроизводители:

  • Tesla — пионер в продвижении U-образных рулей.

  • Lexus — внедрил альтернативные рули в премиальных моделях.

  • IM Motors — молодой китайский производитель, экспериментировавший с формой руля.

  • Jiyue Automobile — компания, обанкротившаяся в 2024 году, также пробовала инновационные штурвалы.

Что это значит для водителей и рынка

  • Водителям придётся привыкать к классическим круглым рулевым колесам, даже если новые штурвалы казались более футуристичными и «премиальными».

  • Производителям, особенно локальным, придётся переделывать проекты или полностью отказаться от концепции штурвала, чтобы соответствовать стандартам.

  • С точки зрения безопасности, меры могут снизить риск травм при авариях, ведь ударные тесты будут возможны только для стандартных конструкций.

Китай снова показывает, что технологические эксперименты должны сочетаться с жесткими требованиями безопасности, и 2027 год станет рубежом для целой эры автомобильных инноваций.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь