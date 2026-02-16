В Китае запретят автомобильные штурвалы

Китай готовится к масштабной перестройке правил безопасности автомобилей, которая затронет даже самых технологически смелых производителей. Уже с 2027 года привычная «баранка» может уйти в прошлое, а на её место придут только проверенные временем конструкции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Почему власти КНР решили действовать

В последние годы Китай переживает настоящий бум на инновационные автомобильные технологии, особенно среди местных производителей. Но не все новинки оказались безопасными: скрытые дверные ручки, необычные формы рулей и прочие дизайнерские решения порой игнорируют базовые стандарты безопасности.

С 1 января 2027 года уже запрещены дверные ручки скрытого типа , которые создавали риски при авариях.

Новый проект законодательства направлен на ограничение использования штурвалов типа U-образного руля, который популяризовала Tesla.

Цель законодателей — обеспечить соответствие автомобилей жестким стандартам безопасности и исключить риск для водителей и пассажиров.

Как запрет коснется штурвалов

Новый закон прямо не запрещает баранки без верхней части, однако требования к прохождению ударных тестов делают их использование невозможным:

В документе прописаны десятки точек проверки обода руля , включая «середину наиболее слабого участка» и «середину участка без опоры».

На штурвалах эти контрольные точки отсутствуют, что делает получение одобрения регулирующего органа невозможным.

Таким образом, даже несмотря на отсутствие прямого запрета, конструктивные особенности штурвала автоматически исключают его из легальных серийных моделей.

Кто уже использовал штурвалы

Серийно штурвалы вместо привычного руля применяли лишь немногие автопроизводители:

Tesla — пионер в продвижении U-образных рулей.

Lexus — внедрил альтернативные рули в премиальных моделях.

IM Motors — молодой китайский производитель, экспериментировавший с формой руля.

Jiyue Automobile — компания, обанкротившаяся в 2024 году, также пробовала инновационные штурвалы.

Что это значит для водителей и рынка

Водителям придётся привыкать к классическим круглым рулевым колесам, даже если новые штурвалы казались более футуристичными и «премиальными».

Производителям, особенно локальным, придётся переделывать проекты или полностью отказаться от концепции штурвала, чтобы соответствовать стандартам.

С точки зрения безопасности, меры могут снизить риск травм при авариях, ведь ударные тесты будут возможны только для стандартных конструкций.

Китай снова показывает, что технологические эксперименты должны сочетаться с жесткими требованиями безопасности, и 2027 год станет рубежом для целой эры автомобильных инноваций.