16.02.2026, 14:48

Стало известно, как уровень образования влияет на здоровье и продолжительность жизни

Новости Мира 0 270

Исследования показывают: уровень образования напрямую связан не только с карьерными перспективами, но и с продолжительностью жизни, а также с устойчивостью к хроническим заболеваниям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: gettyimages.com.au
Фото: gettyimages.com.au

Образование как тренажер для мозга

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская отмечает, что смысл образования выходит далеко за рамки школьных звонков и экзаменов. «Если убрать шум учебных будней, остается главная функция образования — способность мозга адаптироваться и изменяться под влиянием опыта», — говорит она.

Научный термин для этой способности — нейропластичность. Она описывает, как мозг перестраивает связи между нейронами при изучении нового, переосмыслении информации или освоении навыков. Особенно активно это происходит в детстве, но, как показывают исследования, и взрослый, и пожилой мозг способен к изменениям — просто для этого требуется больше усилий.

Высшее образование и здоровье: реальная связь

Доктор Чудинская подчеркивает, что высокий образовательный уровень тесно связан с длительностью и качеством жизни:

  • Люди с образованием в среднем живут дольше.

  • У них реже развиваются тяжелые хронические заболевания.

  • Они эффективнее пользуются системой здравоохранения — от профилактических осмотров до сложных медицинских процедур.

Образование не только расширяет горизонты знаний, но и повышает доход, открывает доступ к качественной медицине, формирует критическое мышление и создает когнитивный резерв — запас прочности мозга, который помогает сохранять ясность мысли даже в старости.

Новые навыки — инвестиция в мозг

Каждый новый опыт — будь то изучение иностранного языка, профессиональный курс или хобби — стимулирует мозг перестраивать свои сети, укреплять связи между нейронами и замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

По словам врача, постоянное обучение и смена деятельности — это своего рода профилактика старения мозга. Чем активнее мозг учится и адаптируется, тем дольше сохраняется его функциональность, а вместе с ней — здоровье и долгая жизнь.

