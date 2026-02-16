В аэропорту Бангкока поймали мужчину с редкими обезьянами в чемодане

В международном аэропорту Бангкока задержан гражданин Индии, который пытался незаконно вывезти из Таиланда двух редких приматов. Об этом сообщает The Indian Express, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сотрудники таможни совместно с экспертами по контролю за объектами дикой природы обнаружили в багаже пассажира двух индокитайских лутунгов — редких обезьян, находящихся под угрозой исчезновения.
Приматы были спрятаны среди личных вещей мужчины.
По оценкам специалистов, стоимость изъятых животных составляет около $3200.
Проверка багажа могла быть вызвана либо подозрительным поведением пассажира, либо предварительной оперативной информацией.
Директор таможенного управления пассажирского контроля аэропорта Сантани Файраттанакорн заявила:
«После обнаружения животных они были немедленно изъяты, а подозреваемый задержан для дальнейшего разбирательства».
В отношении индийского гражданина возбуждено дело по нескольким статьям:
Закон Таиланда о сохранении и защите диких животных 2019 года — за незаконный экспорт охраняемых видов.
Таможенный закон 2017 года — за попытку вывоза недекларированных товаров.
Индокитайский лутунг охраняется не только национальным законодательством Таиланда, но и международными соглашениями по охране природы.
Тайские власти подчеркнули, что это придает делу особую серьёзность, а попытки незаконного экспорта таких животных рассматриваются как преступление против окружающей среды на глобальном уровне.
