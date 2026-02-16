В аэропорту Бангкока поймали мужчину с редкими обезьянами в чемодане

В международном аэропорту Бангкока задержан гражданин Индии, который пытался незаконно вывезти из Таиланда двух редких приматов. Об этом сообщает The Indian Express, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети

Незаконная попытка вывоза редких животных

Сотрудники таможни совместно с экспертами по контролю за объектами дикой природы обнаружили в багаже пассажира двух индокитайских лутунгов — редких обезьян, находящихся под угрозой исчезновения.

Приматы были спрятаны среди личных вещей мужчины.

По оценкам специалистов, стоимость изъятых животных составляет около $3200 .

Проверка багажа могла быть вызвана либо подозрительным поведением пассажира, либо предварительной оперативной информацией.

Реакция властей

Директор таможенного управления пассажирского контроля аэропорта Сантани Файраттанакорн заявила:

«После обнаружения животных они были немедленно изъяты, а подозреваемый задержан для дальнейшего разбирательства».

Начато судебное производство

В отношении индийского гражданина возбуждено дело по нескольким статьям:

Закон Таиланда о сохранении и защите диких животных 2019 года — за незаконный экспорт охраняемых видов. Таможенный закон 2017 года — за попытку вывоза недекларированных товаров.

Особая защита редких видов

Индокитайский лутунг охраняется не только национальным законодательством Таиланда, но и международными соглашениями по охране природы.

Тайские власти подчеркнули, что это придает делу особую серьёзность, а попытки незаконного экспорта таких животных рассматриваются как преступление против окружающей среды на глобальном уровне.