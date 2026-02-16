За скрученный пробег — штрафы и тюрьма: в России предлагают ужесточить наказание для продавцов авто

В России обсуждают возможность введения уголовной ответственности за манипуляции с пробегом автомобилей и фальсификацию их истории. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, заявивший о масштабности проблемы на рынке подержанных машин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rolf.ru

Массовые манипуляции на вторичном рынке

По словам депутата, на российском рынке подержанных автомобилей сложилась тревожная ситуация: значительная часть транспортных средств продается с недостоверной историей эксплуатации. Эксперты, на которых ссылается парламентарий, оценивают долю машин с искаженными данными о пробеге как минимум в половину всех предложений, а по некоторым оценкам — до 90%.

Особую обеспокоенность вызывает появление в интернете множества компаний, предлагающих услуги по «очистке» автомобильной истории. Речь идет о вмешательстве в базы данных, где хранятся сведения о:

дорожно-транспортных происшествиях;

страховых выплатах;

использовании автомобиля в такси;

участии машины в аукционах аварийных транспортных средств;

проведенных ремонтах и технических расчетах.

Такие действия, по мнению депутата, формируют ложное представление о состоянии автомобиля и вводят покупателей в заблуждение.

Риск для безопасности и кошелька покупателей

Сокрытие информации о прошлом автомобиля напрямую влияет не только на стоимость сделки, но и на безопасность дорожного движения. Машина, побывавшая в серьезных авариях или прошедшая многочисленные ремонты, может представлять потенциальную угрозу для водителя и окружающих.

Покупатели, не имея доступа к достоверным данным, фактически приобретают транспорт «вслепую». В результате рынок подержанных автомобилей превращается в своего рода лотерею, где риск финансовых потерь и технических проблем оказывается крайне высоким.

Предложение: крупные штрафы и уголовная ответственность

Парламентарий считает необходимым закрепить в законодательстве прямой запрет на скручивание пробега и подделку истории автомобиля.

Среди предлагаемых мер:

штрафы для продавцов в размере от 100 до 300 тысяч рублей;

уголовная ответственность за повторные нарушения;

блокировка сайтов, предлагающих услуги по удалению данных из автомобильных баз;

усиление контроля за деятельностью компаний, вмешивающихся в цифровые реестры.

По мнению инициаторов идеи, само существование подобных сервисов в открытом доступе свидетельствует о серьезной проблеме регулирования.

Сейчас наказание возможно только через статью о мошенничестве

В действующем российском законодательстве нет отдельной нормы, прямо запрещающей скручивание пробега. Однако такие действия могут квалифицироваться как мошенничество, если доказано намерение обмануть покупателя и получить выгоду.

На практике суды уже выносили решения о штрафах для недобросовестных продавцов, но, как считают инициаторы инициативы, этих мер недостаточно для системного решения проблемы.

Электронный учет пробега как решение

Еще одной важной мерой предлагается ускоренное внедрение системы автоматической фиксации пробега в электронном паспорте транспортного средства.

Предполагается, что данные будут записываться при:

техническом осмотре;

страховых случаях;

сервисном обслуживании;

других официальных процедурах, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Такой механизм позволит быстро выявлять несоответствия и практически исключит возможность скрытых манипуляций.

Защита покупателей как приоритет

Инициаторы ужесточения законодательства подчеркивают, что государство должно взять на себя более активную роль в защите граждан от недобросовестных продавцов. По их мнению, профессиональные схемы по «очистке» истории автомобилей должны пресекаться на уровне уголовного права.

Введение новых норм, как ожидается, может повысить прозрачность вторичного автомобильного рынка и снизить число случаев обмана покупателей.