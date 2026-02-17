18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.02.2026, 19:29

Почему люди внезапно просыпаются ночью

Новости Мира 0 221

Многие замечали, что иногда пробуждаются ровно около трёх часов ночи, даже если днем чувствуют себя здоровыми и активными. Врачи объясняют, что такой феномен имеет биологическую природу и связан с гормональными изменениями в организме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Гормон стресса: кортизол поднимает “тревогу” организма

По словам врача общей практики Амир Хана, причина ночного пробуждения кроется в повышении уровня кортизола — гормона, который регулирует реакцию на стресс.

«В это время уровень кортизола начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — пояснил Хан в интервью Daily Mirror.

Это естественный процесс: даже у полностью здоровых людей организм заранее готовится к пробуждению, регулируя гормональный фон. Однако если нервная система находится в состоянии стресса или тревоги, резкий рост кортизола может спровоцировать внезапное пробуждение.

Кроме того, схожий эффект может вызвать снижение уровня сахара в крови, что также отражается на качестве сна.

Сон и кишечник: неожиданный фактор бессонницы

Современные исследования показывают, что на ночной сон влияет не только гормональный фон, но и состояние кишечника. Врач-сомнолог Сара Макниллис отмечает, что состав микробиома напрямую связан с нарушениями сна.

Так, масштабное исследование китайских ученых с участием около 387 тысяч человек показало:

  • У людей с хроническими проблемами сна снижено количество семи групп полезных кишечных бактерий.

  • Особенно заметно уменьшение доли микроорганизмов, таких как отдельные штаммы лактобактерий.

Эксперт подчеркивает, что эти данные подтверждают важность внимания к питанию и состоянию кишечника при борьбе с бессонницей. Поддержка микрофлоры может стать таким же значимым элементом, как соблюдение режима сна и привычки расслабления перед сном.

Итог: пробуждение ночью — нормально, но стоит следить за организмом

Таким образом, внезапное пробуждение в три часа ночи — это чаще всего естественная реакция организма на гормональные изменения. Если оно происходит регулярно и сопровождается усталостью или тревожностью, стоит обратить внимание на уровень стресса, питание и микробиом, чтобы восстановить полноценный ночной сон.

0
0
0
