16.02.2026, 20:30

Садыр Жапаров прокомментировал возможность госпереворота в Кыргызстане

Новости Мира

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что не допустит разделения страны на север и юг и отверг любые предположения о государственном перевороте, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kg.

© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев

«Управлять страной нужно разумом, а не силой»

Комментируя недавнее освобождение Камчыбека Ташиева с поста председателя ГКНБ Кыргызстана, Жапаров подчеркнул, что в стране отсутствуют предпосылки для дестабилизации, а управление должно строиться на здравом смысле и ответственности.

«Страной нужно управлять головой, а не силой», – заявил президент, отметив, что лично контролирует работу всех государственных органов и оперативно реагирует на возникающие проблемы.

Политические расколы в Кыргызстане – в прошлом

Жапаров категорически исключил возможность регионального раскола страны. По его словам, разделение общества на север и юг на протяжении десятилетий использовалось политиками лишь как инструмент борьбы за власть, в то время как граждане становились заложниками этих игр.

«Я никогда не допущу разделения по линии север – юг. Такой раскол начинается тогда, когда это выгодно политикам», – подчеркнул он.

Смена руководства ГКНБ и новые шаги в системе безопасности

Ранее стало известно, что Камчыбек Ташиев освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров – председателя ГКНБ. Сам Ташиев позже признался, что не ожидал своего увольнения.

После отставки Ташиева президент объяснил причины кадрового решения и подчеркнул, что между ними сохраняются дружеские отношения. Кроме того, в стране была создана Служба государственной охраны при президенте, что, по словам Жапарова, направлено на укрепление системы безопасности.

Конституционный суд и досрочные выборы

Жапаров обратился в Конституционный суд Кыргызстана с просьбой разъяснить нормы о досрочных выборах главы государства. Вслед за этим спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу добровольно сложил свои полномочия, что стало частью процесса стабилизации политической ситуации.

Между тем СМИ сообщили о возвращении экс-главы ГКНБ Ташиева в Кыргызстан – появились кадры из аэропорта «Манас», что стало одним из самых обсуждаемых событий последних дней.

Итог

Президент Садыр Жапаров делает акцент на стабильность и единство страны, исключая любые сценарии насильственных изменений власти и регионального раскола. По его словам, Кыргызстан будет развиваться только под управлением разума и закона, а не политических амбиций отдельных лиц.

