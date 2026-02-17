17 февраля произойдет уникальное солнечное затмение: на небе появится огненное кольцо

Главное астрономическое событие февраля: уже сегодня произойдет первое солнечное затмение 2026 года - необычное и эффектное кольцевое, или как его еще называют, «огненное кольцо», сообщает Lada.kz со ссылкой на gismeteo.ru.

© Shutterstock/FOTODOM

Что такое кольцевое затмение

Кольцевое затмение отличается от полного тем, что Луна в этот момент находится в апогее — самой дальней точке своей орбиты от Земли. Из-за этого лунный диск не может полностью перекрыть Солнце.

В результате появляется характерная яркая кайма света вокруг темного силуэта Луны, создавая впечатление светящегося «огненного кольца» на небе.

Где и как можно будет наблюдать

Полная фаза затмения: будет видна только в Антарктиде, где кольцо предстанет во всей своей красоте.

Частичное затмение: жители южных регионов Африки и Южной Америки смогут наблюдать лишь часть этого небесного явления.

Масштаб события: около 176 миллионов человек по всему миру получат шанс увидеть хоть небольшой фрагмент затмения — вместе с пингвинами, которые станут невольными свидетелями шоу.

Время солнечного затмения по московскому времени

Начало: 12:56

Пик кольцевой фазы: 15:12

Завершение: 17:27

Для тех, кто не находится на южных широтах, остается наблюдать событие через онлайн-трансляции и фотографии.