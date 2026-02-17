Что случится с организмом, если есть пельмени каждый день

Ежедневное употребление пельменей может быть опасно для организма. По словам доктора медицинских наук, главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, это блюдо может привести к набору веса, отекам и дополнительной нагрузке на сердце, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube

«Пельмени — это еда для удовольствия и быстрого насыщения, но не для ежедневного рациона», — подчеркнул врач.

Основные риски для организма

По словам Тяжельникова, ежедневное поедание пельменей может вызвать следующие проблемы:

Избыток калорий и соли — мясная начинка и тесто содержат много энергии, а соль при регулярном употреблении способствует задержке жидкости и нагрузке на сердце.

Нехватка клетчатки — пельмени почти не содержат пищевых волокон, что повышает риск запоров и проблем с пищеварением.

Дефицит витаминов и минералов — однообразный рацион, состоящий только из пельменей, не обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

Как есть пельмени с минимальным вредом

Врач отметил, что полностью отказываться от любимого блюда не обязательно. Есть их можно, но с умом:

Разовая порция — не стоит есть пельмени ежедневно; оптимально — один раз в неделю.

Контроль добавок — избегать майонеза, жирных соусов и есть не на ночь.

Добавление овощей — овощи на тарелке помогают снизить негативное воздействие и улучшить пищеварение.

Выбор начинки — предпочтение стоит отдавать более диетическим вариантам: курица, индейка, рыба.

Простой состав и умеренность — чем меньше жира и чем реже употребление, тем безопаснее для здоровья.

Итог: пельмени — для радости, а не для ежедневного меню

По мнению эксперта, пельмени можно включать в рацион как вкусное лакомство, но рассматривать их как полноценный ежедневный прием пищи не стоит. Умеренность, разнообразие рациона и разумный выбор ингредиентов — ключ к тому, чтобы любимое блюдо не стало угрозой для здоровья.