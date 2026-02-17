18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.02.2026, 09:27

Пекин встречает год огненной лошади

Новости Мира 0 410

Пекин в эти дни полностью погрузился в подготовку к Празднику весны, также известному как Китайский Новый год. В ночь на 17 февраля 2026 года город начал отмечать наступление года огненной лошади, который продлится до 5 февраля 2027 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Длинные праздничные выходные в Китае уже начались 15 февраля и продолжаются до 23 февраля, позволяя жителям и гостям столицы полностью окунуться в атмосферу праздника.

Праздничный Пекин: улицы в красном

Накануне Чуньцзе Пекин погружается в алый цвет и праздничное украшение. Улицы города украшают красные фонари, тематические инсталляции с изображением лошади, а на дверях домов появляются наклейки с иероглифом «счастье».

Главная пешеходная улица столицы, Ванфуцзин, становится центром праздника: здесь растягиваются яркие баннеры с новогодними пожеланиями, многочисленные сувенирные лавочки предлагают подарки для гостей города, а в начале улицы установлена скульптурная композиция из разноцветных скачущих лошадей.

В парке Шичахай оживленно: торговцы уличной едой заполняют воздух ароматами жареных лакомств, а на набережной озера открыта площадка для традиционной китайской игры – метания стрел в кувшины, где любой желающий проверяет свою меткость.

Исторический переулок-хутун Наньлогусян превращается в центр сладких удовольствий: здесь можно купить пекинские сладости «танхулу» – засахаренные фрукты на палочке, а также «танхуа» – плоские фигурки животных, созданные из горячего жидкого сахара.

Традиции новогоднего стола

В Китае Новый год всегда встречают в кругу семьи. Днем жители развешивают на дверях парные надписи с пожеланиями, запускают петарды (где это разрешено), а вечером вместе лепят цзяоцзы – особые пельмени с мясным или овощным фаршем.

Традиционно в один из пельменей кладут монетку: тому, кому достанется сюрприз, весь год будет сопутствовать удача.

Другим важным блюдом является рыба, поскольку её название созвучно с иероглифом «избыток», что символизирует благополучие. В зависимости от региона праздничный стол может отличаться:

  • На юге Китая готовят цзунцзы – пирожки из клейкого риса с начинкой в листьях бамбука.

  • В юго-западной провинции Гуйчжоу на столе обязательно присутствуют вяленое мясо, колбаса и «кровяной тофу» – соевый творог, смешанный со свиной кровью.

Непременным атрибутом праздника является новогодний гала-концерт Центрального телевидения Китая, который собирает десятки миллионов зрителей. Шоу длится около четырёх с половиной часов и включает комедийные скетчи, сценические постановки китайской оперы, акробатику, боевые искусства, танцы и музыкальные номера.

Символика года огненной лошади

Китайская культура опирается на 12 знаков животных, каждый из которых соединяется с одним из пяти элементов: металл, дерево, огонь, вода или земля. Комбинация знака и элемента повторяется один раз в 60 лет. Последний год огненной лошади был в 1966 году.

В китайской традиции лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом и предприимчивостью. Её сравнивают с «драконом, передвигающимся по земле». Согласно легенде, лошади-драконы, или лунма, вышли из реки Хуанхэ с диаграммой на спине, вдохновив легендарного правителя Фу Си на создание письменности и нумерологии, что стало основой цивилизации Китая.

Лунма сегодня остаётся культурным символом стремления к развитию и новым достижениям.

27-летняя жительница Шанхая делится своими ожиданиями: «Дух года лошади – это всегда новое начало и позитивный взгляд на жизнь. Я верю, что многие попробуют что-то новое, бросят себе вызов и добьются неожиданных результатов».

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь