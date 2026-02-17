Пекин встречает год огненной лошади

Пекин в эти дни полностью погрузился в подготовку к Празднику весны , также известному как Китайский Новый год . В ночь на 17 февраля 2026 года город начал отмечать наступление года огненной лошади , который продлится до 5 февраля 2027 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube

Длинные праздничные выходные в Китае уже начались 15 февраля и продолжаются до 23 февраля, позволяя жителям и гостям столицы полностью окунуться в атмосферу праздника.

Праздничный Пекин: улицы в красном

Накануне Чуньцзе Пекин погружается в алый цвет и праздничное украшение. Улицы города украшают красные фонари, тематические инсталляции с изображением лошади, а на дверях домов появляются наклейки с иероглифом «счастье».

Главная пешеходная улица столицы, Ванфуцзин, становится центром праздника: здесь растягиваются яркие баннеры с новогодними пожеланиями, многочисленные сувенирные лавочки предлагают подарки для гостей города, а в начале улицы установлена скульптурная композиция из разноцветных скачущих лошадей.

В парке Шичахай оживленно: торговцы уличной едой заполняют воздух ароматами жареных лакомств, а на набережной озера открыта площадка для традиционной китайской игры – метания стрел в кувшины, где любой желающий проверяет свою меткость.

Исторический переулок-хутун Наньлогусян превращается в центр сладких удовольствий: здесь можно купить пекинские сладости «танхулу» – засахаренные фрукты на палочке, а также «танхуа» – плоские фигурки животных, созданные из горячего жидкого сахара.

Традиции новогоднего стола

В Китае Новый год всегда встречают в кругу семьи. Днем жители развешивают на дверях парные надписи с пожеланиями, запускают петарды (где это разрешено), а вечером вместе лепят цзяоцзы – особые пельмени с мясным или овощным фаршем.

Традиционно в один из пельменей кладут монетку: тому, кому достанется сюрприз, весь год будет сопутствовать удача.

Другим важным блюдом является рыба, поскольку её название созвучно с иероглифом «избыток», что символизирует благополучие. В зависимости от региона праздничный стол может отличаться:

На юге Китая готовят цзунцзы – пирожки из клейкого риса с начинкой в листьях бамбука.

В юго-западной провинции Гуйчжоу на столе обязательно присутствуют вяленое мясо, колбаса и «кровяной тофу» – соевый творог, смешанный со свиной кровью.

Непременным атрибутом праздника является новогодний гала-концерт Центрального телевидения Китая, который собирает десятки миллионов зрителей. Шоу длится около четырёх с половиной часов и включает комедийные скетчи, сценические постановки китайской оперы, акробатику, боевые искусства, танцы и музыкальные номера.

Символика года огненной лошади

Китайская культура опирается на 12 знаков животных, каждый из которых соединяется с одним из пяти элементов: металл, дерево, огонь, вода или земля. Комбинация знака и элемента повторяется один раз в 60 лет. Последний год огненной лошади был в 1966 году.

В китайской традиции лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом и предприимчивостью. Её сравнивают с «драконом, передвигающимся по земле». Согласно легенде, лошади-драконы, или лунма, вышли из реки Хуанхэ с диаграммой на спине, вдохновив легендарного правителя Фу Си на создание письменности и нумерологии, что стало основой цивилизации Китая.

Лунма сегодня остаётся культурным символом стремления к развитию и новым достижениям.

27-летняя жительница Шанхая делится своими ожиданиями: «Дух года лошади – это всегда новое начало и позитивный взгляд на жизнь. Я верю, что многие попробуют что-то новое, бросят себе вызов и добьются неожиданных результатов».