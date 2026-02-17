18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
17.02.2026, 10:37

Стало известно об отравлении спортсменов на Олимпиаде

Новости Мира 0 450

Во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии произошёл неприятный инцидент: сразу три спортсменки — две из Германии и одна из Чехии — отравились едой, сообщает издание Bild. По данным журналистов, причиной стала еда, которая им не подошла — бургеры, употреблённые накануне, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters
Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Кто пострадал

Пострадали:

  • Янина Хеттих-Вальц (Германия)

  • Ванесса Фойгт (Германия)

  • Джессика Йислова (Чехия)

У Янины и Джессики проявились сильные проблемы с желудком, из-за чего они были вынуждены пропустить спринтерскую гонку. Ванесса Фойгт, несмотря на недомогание, вышла на старт, но смогла занять только 12-е место.

Мнение спортивного руководства

Спортивный директор сборной Германии Феликс Биттерлинг прокомментировал ситуацию:

«Мы предполагаем, что они съели что-то, что им не подошло. Проблема была только в одну ночь».

По его словам, инцидент не носит системного характера и связан исключительно с конкретным приёмом пищи.

Изменения в условиях проживания и питания

После отравления сборная Германии приняла меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем:

  • Спортсменки сменили место проживания — теперь их база находится всего в трёх километрах от трассы.

  • Команда получит личного повара, который будет готовить еду с учётом всех диетических требований спортсменов.

Эти шаги призваны снизить риски для здоровья и улучшить подготовку к следующим соревнованиям.

Контекст Олимпийских игр

Инцидент с отравлением произошёл на фоне напряжённой программы зимней Олимпиады. Ранее в деревне обсуждались необычные события: у спортсменов закончились презервативы, а также наблюдалась нестандартная динамика медальных зачётов, включая победу Бразилии в горных лыжах и отсутствие медалей у России.

Эксперты отмечают, что даже единичные случаи пищевых отравлений могут серьёзно повлиять на результаты спортсменов на Играх, где каждая доля секунды имеет значение.

