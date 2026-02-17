Минимум для мозга: сколько реально нужно сидеть в соцсетях

Российский ученый, директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН, Михаил Дидур, дал точные рекомендации по безопасному времени пребывания в социальных сетях. По его словам, взрослому человеку достаточно не более 40 минут в день , а детям — около 30 минут, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: pikabu.ru

«Если это просто скучающий наблюдатель, 20–40 минут в день хватит. Ребенок точно так же — до получаса», — пояснил эксперт, подчеркнув, что ключевое значение имеет информационная гигиена.

Почему важно ограничивать время онлайн

Дидур отмечает, что чрезмерное пребывание в социальных сетях может не только уводить от реальной жизни, но и перегружать мозг лишней информацией. В первую очередь это касается детей и подростков, которым особенно важно формировать привычку осознанного потребления контента.

Навыки информационной гигиены помогают фильтровать ненужное и опасное содержимое.

Регламенты использования соцсетей создают безопасный режим онлайн для всей семьи.

Контроль времени позволяет сохранять баланс между реальной и виртуальной жизнью.

Практические советы от ученого

Установите таймер на ежедневное время в соцсетях. Превратите пребывание в сети в целевое действие: новости, учеба, общение, но не бесцельное скроллингование. Для детей обязательно вводите родительский контроль и привычку к перерывам, формируя здоровую онлайн-дисциплину.

Дидур подчеркивает: соблюдение этих простых правил позволит избежать информационного переутомления и сохранить здоровье мозга, не лишая себя современных технологий.