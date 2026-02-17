18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.02.2026, 12:53

Экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы в Азербайджане

Новости Мира

Бакинский военный суд огласил приговор бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубену Варданяну — 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает агентство АзерТАдж, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Обвинения против Варданяна

Варданяну предъявили широкий спектр обвинений, включая:

  • Преступления против мира и человечности;

  • Военные преступления;

  • Терроризм и финансирование терроризма;

  • Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана.

Стоит отметить, что государственный обвинитель изначально ходатайствовал о пожизненном заключении для экс-министра.

Биография и переход в НКР

Рубен Варданян ранее занимал руководящие позиции в российском бизнесе. В 2022 году он отказался от гражданства РФ и переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Ситуация обострилась в сентябре 2023 года, когда Азербайджан провёл военную операцию на территории НКР. В результате:

  • Армия НКР была разоружена;

  • Бывшие лидеры республики, включая Варданяна, были задержаны азербайджанскими силами.

Судебный процесс и голодовка

19 февраля 2025 года Рубен Варданян объявил голодовку на фоне судебного разбирательства. Он заявил, что:

«События в зале суда являются политическим шоу, где демонстративно игнорируются мои права на справедливое разбирательство».

Спустя 23 дня Варданян приостановил акцию протеста, сославшись на ухудшение состояния здоровья и невозможность продолжать голодовку.

Итоги

Приговор 20 лет лишения свободы подчеркивает решимость бакинских властей привлечь к ответственности лидеров НКР за военные действия и предполагаемые преступления против государства.

