Telegram грозит тотальная блокировка в России с 1 апреля

По информации Telegram-канала Baza, со ссылкой на источники в нескольких российских ведомствах, мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован на территории России уже через полтора месяца. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако источники указывают на возможное применение мер в духе прошлых блокировок социальных сетей, сообщает Lada.kz.