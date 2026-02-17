Telegram грозит тотальная блокировка в России с 1 апреля

По информации Telegram-канала Baza, со ссылкой на источники в нескольких российских ведомствах, мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован на территории России уже через полтора месяца. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако источники указывают на возможное применение мер в духе прошлых блокировок социальных сетей, сообщает Lada.kz.
Согласно сообщениям, Роскомнадзор (РКН) планирует начать тотальную блокировку Telegram с 1 апреля 2026 года.
Мера будет действовать на всей территории страны.
Доступ к приложению может быть ограничен как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.
Аналогичные шаги ранее применялись к Instagram и Facebook, которые были признаны в России экстремистскими.
Роскомнадзор уже начал вводить ограничения работы Telegram:
10 февраля 2026 года мессенджер столкнулся с замедлением работы на территории России.
В ведомстве объяснили это нарушением российских законов.
С лета 2025 года была заблокирована возможность голосовых звонков в приложении.
РКН подчеркнул, что продолжит предпринимать меры против платформы, если нарушения будут продолжаться.
Основатель мессенджера, Павел Дуров, отреагировал на ограничения на своем англоязычном канале:
Он заявил, что меры направлены на навязывание россиянам «контролируемого государством приложения, созданного для слежки и политической цензуры».
Дуров напомнил, что Иран в 2018 году пытался использовать аналогичную стратегию, но большинство граждан продолжило пользоваться Telegram, предпочитая его государственным платформам.
Основатель подчеркнул, что Telegram остается за свободу слова и защиту частной жизни пользователей.
Если блокировка вступит в силу:
Прямой доступ к Telegram станет невозможным без VPN или обходных методов.
Пользователи, которые зависят от мессенджера для работы или общения, могут столкнуться с перебоями.
Возможное усиление контроля государства над цифровым пространством в России, аналогично прошлым блокировкам соцсетей.
Комментарии0 комментарий(ев)