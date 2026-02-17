18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.02.2026, 14:40

Telegram грозит тотальная блокировка в России с 1 апреля

Новости Мира

По информации Telegram-канала Baza, со ссылкой на источники в нескольких российских ведомствах, мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован на территории России уже через полтора месяца. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако источники указывают на возможное применение мер в духе прошлых блокировок социальных сетей, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Дата и масштаб блокировки

Согласно сообщениям, Роскомнадзор (РКН) планирует начать тотальную блокировку Telegram с 1 апреля 2026 года.

  • Мера будет действовать на всей территории страны.

  • Доступ к приложению может быть ограничен как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.

  • Аналогичные шаги ранее применялись к Instagram и Facebook, которые были признаны в России экстремистскими.

Предыдущие ограничения и причины

Роскомнадзор уже начал вводить ограничения работы Telegram:

  • 10 февраля 2026 года мессенджер столкнулся с замедлением работы на территории России.

  • В ведомстве объяснили это нарушением российских законов.

  • С лета 2025 года была заблокирована возможность голосовых звонков в приложении.

РКН подчеркнул, что продолжит предпринимать меры против платформы, если нарушения будут продолжаться.

Реакция основателя Telegram

Основатель мессенджера, Павел Дуров, отреагировал на ограничения на своем англоязычном канале:

  • Он заявил, что меры направлены на навязывание россиянам «контролируемого государством приложения, созданного для слежки и политической цензуры».

  • Дуров напомнил, что Иран в 2018 году пытался использовать аналогичную стратегию, но большинство граждан продолжило пользоваться Telegram, предпочитая его государственным платформам.

  • Основатель подчеркнул, что Telegram остается за свободу слова и защиту частной жизни пользователей.

Что это значит для пользователей

Если блокировка вступит в силу:

  • Прямой доступ к Telegram станет невозможным без VPN или обходных методов.

  • Пользователи, которые зависят от мессенджера для работы или общения, могут столкнуться с перебоями.

  • Возможное усиление контроля государства над цифровым пространством в России, аналогично прошлым блокировкам соцсетей.

