Людям с бессонницей посоветовали спать в носках

Испанский анестезиолог Давид Каллехо рассказал, что людям с бессонницей стоит попробовать спать в носках. Такой необычный метод, по мнению врача, способствует снижению внутренней температуры тела до уровня, комфортного для засыпания, сообщает издание 20minutos, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ключевой фактор крепкого сна — естественное снижение температуры тела перед сном. Ношение носков способствует расширению кровеносных сосудов в стопах, что ускоряет теплоотдачу. Благодаря этому организм быстрее охлаждается, создавая оптимальные условия для засыпания.
Эксперт предупреждает: не все носки подходят для ночного сна. Важно учитывать несколько факторов:
Размер и посадка: слишком тесные модели могут нарушать кровообращение.
Материал: синтетика усиливает потоотделение и может вызывать дискомфорт.
Оптимальный вариант: свободные носки из натуральных тканей, которые позволяют коже «дышать».
По словам Каллехо, бессонница диагностируется, если нарушения сна происходят:
Частота: не менее трёх раз в неделю на протяжении месяца и более.
Дневное самочувствие: постоянная усталость, снижение работоспособности и сложности с концентрацией или обучаемостью.
В таких случаях эксперты рекомендуют обратиться к врачу для подбора индивидуальных методов борьбы с бессонницей, включая не только привычки сна, но и возможную терапию.
