Людям с бессонницей посоветовали спать в носках

Испанский анестезиолог Давид Каллехо рассказал, что людям с бессонницей стоит попробовать спать в носках. Такой необычный метод, по мнению врача, способствует снижению внутренней температуры тела до уровня, комфортного для засыпания, сообщает издание 20minutos, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Почему носки помогают заснуть

Ключевой фактор крепкого сна — естественное снижение температуры тела перед сном. Ношение носков способствует расширению кровеносных сосудов в стопах, что ускоряет теплоотдачу. Благодаря этому организм быстрее охлаждается, создавая оптимальные условия для засыпания.

Как правильно выбрать носки для сна

Эксперт предупреждает: не все носки подходят для ночного сна. Важно учитывать несколько факторов:

Размер и посадка : слишком тесные модели могут нарушать кровообращение.

Материал : синтетика усиливает потоотделение и может вызывать дискомфорт.

Оптимальный вариант: свободные носки из натуральных тканей, которые позволяют коже «дышать».

Когда бессонница требует внимания

По словам Каллехо, бессонница диагностируется, если нарушения сна происходят:

Частота : не менее трёх раз в неделю на протяжении месяца и более.

Дневное самочувствие: постоянная усталость, снижение работоспособности и сложности с концентрацией или обучаемостью.

В таких случаях эксперты рекомендуют обратиться к врачу для подбора индивидуальных методов борьбы с бессонницей, включая не только привычки сна, но и возможную терапию.