Студент выстрелил в голову приятелю за отказ поделиться картошкой фри

В Техасе, США, произошла трагическая ситуация: 18-летний студент Лемарк Дарден-младший застрелил своего друга Джарвиса Дэвиса после конфликта из-за картофеля фри. Об этом сообщает Metro со ссылкой на правоохранительные органы, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Tarrant County

Инцидент в квартире

По данным полиции, вечером Лемарк Дарден-младший, Джарвис Дэвис и общая знакомая вернулись в квартиру после покупки еды в ресторане. Именно там между молодыми людьми вспыхнул спор: Джарвис отказался делиться с Лемарком картофелем фри.

Следствие утверждает, что в ходе конфликта студент достал пистолет и выстрелил Дэвису в голову. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь молодого человека.

Друзья с детства

Правоохранители отмечают, что Лемарк и Джарвис были знакомы с самого детства и росли вместе. Многие родственники и знакомые сначала восприняли конфликт как шутку, не подозревая, что он может закончиться трагедией.

Реакция семьи

Мать Джарвиса назвала произошедшее «бессмысленной трагедией». Она подчеркнула, что её сын считал обвиняемого близким другом и не ожидал подобного исхода.

Судебные перспективы

В данный момент Лемарк Дарден-младший находится в заключении в тюрьме округа Таррант и ожидает назначения даты судебного заседания. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.