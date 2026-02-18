«Стратегия катастрофы»: почему хранение долларов сегодня оказалось опасным

В условиях укрепления рубля и нестабильности мировых валют эксперты предупреждают: хранение сбережений в долларах без дополнительной защиты может привести к существенным финансовым потерям. Такой подход аналитик Александр Шнейдерман из «Альфа-Форекс» назвал по-настоящему катастрофическим для россиян, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: © Белновости

Двойной удар для долларовых вкладов

На фоне последних валютных колебаний держатели долларов, не воспользовавшиеся хеджированием или другими инструментами защиты капитала, столкнулись с двойным финансовым ударом:

Курсовые потери — снижение стоимости доллара к рублю. Упущенная выгода — возможность получить большую доходность на рублевых вкладах.

По словам Шнейдермана, в 2025 году доллар обвалился на 23%, опустившись с 101,68 до 78,23 рубля. С начала 2026 года тенденция сохраняется: к 17 февраля курс составил 76,62 рубля, что приводит к заметным убыткам для тех, кто держит сбережения исключительно в валюте.

«Например, $100 тыс., купленные по 102 рубля в начале 2025 года, сегодня стоят около 7,7 млн рублей. Потери составляют 2,3 млн рублей, — пояснил эксперт. — При этом рублёвый вклад под 16–18% годовых за тот же период принёс бы дополнительно около 1,7 млн рублей прибыли».

Таким образом, суммарные потери могут достигать порядка 4 млн рублей на каждые $100 тыс. без учёта комиссий, инфляции в США (3%) и дополнительных издержек на конвертацию — все это дополнительно «съедает» по 3–5 рублей с каждого доллара.

Рубль становится выгоднее

Аналитик подчёркивает: в современных условиях высоких ставок на рублевые депозиты стратегия хранения долларов без защиты капитала выглядит крайне неэффективной. В то время как рублёвые вклады приносят стабильный доход, долларовые сбережения могут не только «стоять на месте», но и обесцениваться.

Шнейдерман рекомендует ограничивать долю долларов в финансовом портфеле до 10%, чтобы минимизировать риски и сохранить сбалансированность вложений.

Прогноз курса доллара и перспективы валютного рынка

По его прогнозу, к концу зимы доллар будет стоить около 80 рублей. В ближайшие недели аналитик ожидает колебаний в диапазоне 74,5–79 рублей.

Другой финансовый эксперт, Дмитрий Трепольский из Pronline, озвучил похожие ожидания:

Курс доллара весной 2026 года может вернуться в диапазон 79–83 рубля , а при неблагоприятных сценариях краткосрочно достигать 85 рублей .

Евро будет удерживаться в пределах 87–91 рубль .

Юань — 11,3–11,9 рубля.

По мнению Трепольского, эти изменения согласуются с базовым сценарием умеренного ослабления рубля после снижения ключевой ставки до 15,5%.

Вывод: хранение долларов стало рискованным

Эксперты сходятся во мнении, что простое «замораживание» сбережений в долларах в текущей экономической ситуации может оказаться крайне невыгодным. Чтобы защитить капитал, важно использовать диверсификацию, рублёвые депозиты с высокой ставкой и другие инструменты хеджирования.

Для рядовых россиян это значит: стратегия «просто хранить доллары» сегодня — почти гарантированная потеря потенциального дохода.