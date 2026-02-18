18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.02.2026, 07:31

Названы главные тренды пластической хирургии в 2026 году

Пластическая хирургия продолжает активно развиваться, а в 2026 году специалисты отмечают несколько новых направлений, которые уже становятся массовыми среди пациентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург клиники "Олимп Клиник" Хазрит Кардов, сообщает Lada.kz. 

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Операции после похудения: новый пласт пациентов

С ростом популярности препаратов GLP-1, таких как «Оземпик» и «Вегови», появляется новая категория пациентов — те, кто резко похудел и столкнулся с избытками кожи.

По словам Хазрита Кардова, это стимулирует спрос на комплексные процедуры, которые в медицине называют «GLP-1 makeovers». Чаще всего хирурги совмещают:

  • абдоминопластику,

  • подтяжку груди,

  • липосакцию.

Цель таких вмешательств — убрать лишнюю кожу и восстановить четкий контур тела. При этом часто требуются коррекции лица, плеч и бедер, чтобы гармонично завершить образ после значительной потери веса.

Гибридные операции: естественный результат сразу после вмешательства

Еще один тренд 2026 года — популяризация гибридных решений, когда несколько техник сочетаются в одной операции.

Например, увеличение груди имплантатами все чаще комбинируют с липофилингом, что позволяет достичь более мягкого и естественного эффекта, без визуального «шара».

Такой подход используется и в омолаживающих процедурах: подтяжку лица дополняют пересадкой собственной жировой ткани в височные и периорбитальные зоны. Это не только поднимает ткани, но и восстанавливает объем там, где он необходим, делая кожу более упругой и молодой на вид.

Быстрая реабилитация: минимальные травмы — максимальный результат

Хазрит Кардов подчеркнул, что современные технологии делают операции деликатнее и сокращают сроки восстановления.

  • Ринопластика: все более популярна пьезохирургия, при которой ультразвуковой скальпель аккуратно формирует костные структуры носа. Это снижает риск выраженных отеков и синяков, а длительная реабилитация уходит в прошлое.

  • Липоскульптура тела: активно используется VASER-технология — ультразвуковая методика, позволяющая работать с тканями избирательно и формировать рельеф тела. Пациенты получают спортивный силуэт за один наркоз и с минимальными рисками.

Итог

В 2026 году пластическая хирургия в мире движется к комплексности и естественности. Пациенты интересуются не только изменением контуров тела и лица, но и сочетанием процедур, обеспечивающих быстрый и гармоничный результат. Современные технологии делают эти операции более безопасными и комфортными, сокращая время восстановления и повышая удовлетворенность пациентов.

